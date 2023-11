Nouvel album, ‘’Le Ressuscité’’: Serges Kassy renaît dans toute sa dimension artistique

Avant d’être emporté par la turbulence politique de la Côte d’Ivoire qui l’a éloigné du pays et coupé ses fans de ses good vibes, Serges Kassy avait établi sa réputation de reggae-maker ivoirien avec des albums culte, notamment I’m proud (1990), Cabri mort (1993), Jésus (1997) Mougouman, Au nom de Dieu (2003).

Après 12 ans d’exil politique, le chanteur est de retour sur la scène musicale ivoirienne avec un nouvel album de 13 titres intitulé ‘’Le Ressuscité’’.

A l’occasion de sa sortie officielle le 22 novembre, Serges Kassy était face à la presse, à l’hôtel ‘’Les Terrasses’’ de la Riviera Attoban, pour présenter son nouveau-né.

Comme pour renouer avec ses fans, certains irrités pour ses prises de position politique et d’autres déçus par son absence artistique, l’auteur du tube ‘’John Bri’’ propose un produit roots qui le ramène à ses fondamentaux musicaux qui lui ont donné son identité artistique.

La rythmique s’appuie sur le beau triptyque reggae : instruments à vent, batterie et piano. La voix mélodieuse se décline avec un retour en force du chant en Appolo, sa langue maternelle. La thématique, loin des clivages politiques du paysage ivoirien, s’inscrit dans la diversité des thématiques mondiales engagées comme l’impérialisme, le réveil du peuple noir, la justice, les misères du monde, le panafricanisme, non sans témoigner toute sa reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie. « Il y a 13 ans que l’histoire de cet album a commencé dans mon studio ici à Abidjan. J’ai travaillé avec Kacou Honoré et Échantillon qui ont arrangé l’album. Nous avons mis toutes les bases ici dans mon studio. Avec la crise, je suis parti avec tous les éléments et j’ai retrouvé plus tard Georges Kouakou à Washington. Ensemble, nous avons bonifié le travail. Je voulais vraiment marquer mon grand retour artistique avec cet album. Alors, j’ai voulu me donner les meilleures conditions pour faire un grand album. Je me suis donc retrouvé au studio Lions Fox de Washington, là où plusieurs grands du reggae mondial sont passés pour des enregistrements. Et c’est là-bas que nous avons mixé et masterisé cet album que j’offre aujourd’hui à la Côte d’Ivoire. Pour dire que Serges Kassy est ressuscité, il de retour », a confié l’artiste.

Au bon souvenir du passé, Serges Kassy propose deux remix sur lesquels il a invité les artistes François Kency pour le titre ‘’Yélétian’’ et le crooner Jack Dély sur ‘’Min Révolté’’. Pour ce dernier titre, plus qu’un remix, c’est une nouvelle composition. Les accords de la guitare Hero de Jack Dély s’harmonisent avec les violoncelles et le saxo pour laisser apparaître toute la dimension vocale et émotive de Serges Kassy avant de laisser la puissante voix de Jack Dély, comme sortie d’outre-tombe, sublimer l’ensemble de la composition. Quel délice auditif !

D’autre titres comme Mi nian, Koulé, M’man, Gnamien Naty-dray, en feat avec la star du reggae ghanéen Shasha Marley, Marcus Garvey, Rasta Man etc., finissent de démontrer toute la grandeur de la dimension artistique de Serges Kassy qui, avec cet album, signe son grand retour pour le bonheur des mélomanes. Qui, comme promis par la maison de distribution Dream Makers, pourront communier bientôt avec l’artiste à travers un grand concert géant à Abidjan suivi d’une tournée nationale. En attendant, ‘’Le Ressuscité’’ est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et aussi en CD et clé Usb.