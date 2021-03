Obsèques de Hambak: le président Roch Kaboré quitte Ouagadougou pour Abidjan

Ouagadougou, 17 mars 202- Le président du Faso, Roch M.C. Kabore a quitté Ouagadougou ce matin pour Abidjan en Côte d’Ivoire, où il prendra part à la cérémonie d’hommage au Premier ministre ivoirien Hamed BAKAYOKO décédé le 10 mars dernier.

A cette occasion, le chef de l’Etat manifestera sa compassion et sa solidarité ainsi que celles de la Nation burkinabè à son homologue ivoirien Alassane Ouattara, à la famille de l’illustre disparu et à la Nation ivoirienne.

Avec la disparition du Premier ministre Hamed Bakayoko, le Burkina Faso, qui partage la douleur du peuple ivoirien, perd un ami, un frère attaché à la vitalité des relations d’amitié et de fraternité entre les peuples ivoirien et burkinabè.

Direction de la communication de la Présidence du Faso.

