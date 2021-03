Obsèques du PM/ Le ministre des transports A.K. en visite de travail à l’aéroport de Séguéla

Séguéla, le 16 mars 2021- Dans le cadre des préparatifs des obsèques du Premier Ministre Hamed BAKAYOKO à Séguéla, le Ministre des Transports Amadou Koné, a effectué, une visite de travail sur place ce mardi 16 mars 2021.

Accompagné du Directeur Général de la SODEXAM, Jean-Louis Moulod et du Col-major Dosso Mahamoud de l’armée de l’air, le Ministre est allé s’enquérir de l’état des travaux d’aménagement en cours à l’aéroport de Séguéla

Avec les autorités administratives locales, notamment le Préfet de région Diarrasssouba Karim et le Maire de la commune de Séguéla, Diomandé Lassina et en présence des techniciens du BNETD, de la SODEXAM et des entreprises en charge des travaux, le Ministre Amadou Koné a tenu une réunion suivie d’une visite de chantier.

Il ressort de cette mission d’inspection que les travaux d’aménagement du site avancent bien.

“Il est vrai qu’il y a encore quelques réglages à faire ici et là. Mais dans l’ensemble, les travaux avancent bien. Les équipes s’attellent à faire en sorte que le site soit totalement opérationnel avant le jeudi”, a rassuré le Ministre Amadou Koné au terme de sa visite.

Rappelons que conformément au programme des obsèques, la dépouille mortelle du Premier Ministre arrive à Séguéla ce jeudi après-midi midi. Suivront la veillée et les cérémonies d’hommages, avant la prière mortuaire et inhumation prévues le vendredi 19 mars.

perle Lola

