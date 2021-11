Officiel: Dani Alves est de retour au FC Barcelone

Dans un communiqué de presse publié ce vendredi, le FC Barcelone officialise le grand retour de Dani Alves au club. Le latéral Brésilien s’engage jusqu’à la fin de la saison avec une année en option.

C’était impensable il y a quelques mois, c’est désormais officiel. Depuis ce vendredi, Dani Alves est de nouveau un joueur du FC Barcelone, comme l’a annoncé le club ce vendredi dans un communiqué de presse.

«Le FC Barcelone et Dani Alves ont trouvé un accord concernant l’arrivée du latéral brésilien pour disputer ce qu’il reste de la saison 2021/22. Le joueur s’entraînera avec le groupe dès la semaine prochaine, mais il ne pourra jouer qu’à partir du mois de janvier 2022.» peut ont lire.

Le latéral Brésilien s’engage donc jusqu’à la fin de la saison avec une année en option. Comme le stipule le communiqué, il pourra commencer à s’entraîner avec le club dès la semaine prochaine, mais devra attendre l’année prochaine pour effectuer ses débuts avec le club catalan.

Les premiers mots de Dani Alves

De retour dans un club qu’il connaît bien et qui est désormais entraîné par son ancien coéquipier Xavi, Dani Alves se montre impatient de débuter sa nouvelle aventure avec le FC Barcelone. Dans un message émouvant publié sur les réseaux sociaux le brésilien s’extasie

«Presque cinq ans à me battre comme un fou pour arriver à ce moment. Je ne savais pas que cela durerait si longtemps, je ne savais pas que ce serait si dur, mais je savais au fond de mon cœur et de mon âme que ce jour viendrait

Je reviens à la maison d’où je ne suis jamais parti et comme je l’ai dit avant de partir, je suis l’un des vôtres, je ne sais pas combien de temps ce rêve va durer, mais qu’il dure pour toujours. À bientôt là où cela me passionne le plus, avec les mêmes émotions que lors de mes premiers pas et avec le même désir d’aider à reconstruire LE MEILLEUR CLUB DU MONDE. Je suis de retour à la maison !» a-t-il écrit

