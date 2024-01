Officiel : José Mourinho débarqué de l’AS Roma avec effet immédiat

Entre le Special One José Mourinho et l’AS Roma, c’est fini. Les dirigeants du club italien ont annoncé, mardi 16 janvier 2024, avoir mis un terme à leur collaboration avec l’entraineur portugais.

José Mourinho n’est plus entraîneur de l’AS Roma

L’aventure du technicien portugais José Mourinho, avec le club italien AS Roma est terminée. Les dirigeants du club de la Louve ont décidé de se passer des services de celui qui est affectueusement « Special one » et ses collaborateurs techniques. Il quitte donc le club après trois ans en tant que patron du banc de l’équipe.

Dans un communiqué publié sur site officiel du club, les responsables ont exprimé leur gratitude au technicien portugais pour la passion et l’engagement dont il a fait preuve depuis son arrivée chez les « Giallorossi ». Les deux dirigeants, Dan et Ryan Friedkin ont indiqué que tout en gardant de bons souvenirs de la gestion de José Mourinho, il est préférable d’effectuer un changement immédiat dans le meilleur intérêt du club. Ils n’ont également pas manqué de lui souhaiter tout le meilleur pour l’avenir.

José Mourinho aura réussi à remporter la Conference League à l’AS Roma en 2022 puis amené le club de la Louve en finale de la Ligue Europa, la saison dernière. L’AS Roma traverse actuellement un mauvais moment en championnat. Le club occupe la 9è place au classement de la Serie A malgré les nouvelles recrues comme Romelu Lukaku. Les mauvais résultats effectués lors des dernières sorties du club auraient milité dans cette décision des dirigeants du club.