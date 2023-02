Officiel: Sergio Ramos prend sa retraite internationale

Sergio Ramos arrête la sélection espagnole. Le défenseur du PSG a officiellement annoncé sa retraite internationale ce jeudi soir via ses réseaux sociaux.

Après Dejan Lovren, qui a annoncé la nouvelle un peu plus tôt dans la journée de ce jeudi, c’est autour de Sergio Ramos de prendre sa retraite internationale. Celui qui a porté les couleurs de la Roja à 180 reprises depuis 2005, a officialisé la chose via un message posté sur ses réseaux sociaux. Dans sa publication, le défenseur de 36 ans a donné les raisons de ce choix, disons le, inattendue.

«Le moment est venu, le moment de dire au revoir à l’équipe nationale, à notre chère et passionnante Roja. Ce matin, j’ai reçu un appel de l’actuel entraîneur qui m’a dit qu’il ne compte pas et qu’il ne comptera pas sur moi, indépendamment du niveau que je peux montrer ou de la façon dont je continue ma carrière. Avec beaucoup de regret, c’est la fin d’un voyage que j’espérais plus long et qui se terminerait avec un meilleur goût dans la bouche, à la hauteur de tous les succès que nous avons obtenus avec notre équipe nationale», a-t-il écrit.

Le défenseur du PSG a ensuite avoué son amertume quant à la façon dont son parcours international a pris fin. “Humblement, je pense que cette trajectoire méritait de se terminer par une décision personnelle ou parce que mes performances n’étaient pas à la hauteur de ce que mérite notre sélection, mais pas pour une question d’âge ou d’autres raisons que j’ai ressenties sans les avoir entendues. Parce qu’être jeune ou moins jeune n’est pas une vertu ou un défaut, c’est juste une caractéristique temporaire qui n’est pas nécessairement liée à la performance ou à la capacité. Je regarde avec admiration et jalousie Modric, Messi, Pepe… l’essence, la tradition, les valeurs, la méritocratie et la justice dans le football”, poursuit-il.

Un palmarès riche avec la Roja

L’espagnol termine en remerciant tous ceux qui l’ont soutenu durant son parcours avec la Roja: “J’emporte des souvenirs indélébiles, tous les titres que nous avons battus et célébrés tous ensemble et la fierté énorme d’être le joueur espagnol avec le plus d’internationalités. Ce bouclier, ce t-shirt et ce passe-temps, vous tous, m’avez rendu heureux. Je continuerai à encourager mon pays de chez moi avec l’émotion du privilégié qui a pu le représenter fièrement 180 fois. Merci du fond du cœur à vous tous qui avez toujours cru en moi”.

Appelé pour la première fois en sélection espagnol le 26 mars 2005 face à la Chine (victoire 3-0), Sergio Ramos est devenu rapidement un élément important du sélectionneur de l’époque Luis Aragonés. Le défenseur du PSG était titulaire lors de l’Euro 2008 aux dépens de l’Allemagne en finale, avant de soulever, sous les ordres de Vicente del Bosque, la première Coupe du Monde de l’histoire de la Roja à l’été 2010.

En plus de ses trophées, Ramos remporte un nouvel Euro avec l’Espagne, celui de 2012. Consacrant un règne sans partage de l’Espagne sur l’Europe et le monde. Après avoir débuté comme latéral droit, Ramos pour venir épauler Gerard Piqué (78 sélections ensemble) dans la charnière, profitant des blessures à répétition de Carles Puyol au FC Barcelone. L’Espagne tourne donc une page de son histoire, assurément l’une des plus glorieuses.

