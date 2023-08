OM: Aubameyang explique ses déboires à Chelsea

Après avoir officiellement rejoint l’Olympique de Marseille il y a quelques semaines, Pierre Emerick Aubameyang a été présenté à la presse ce jeudi, en compagnie de Geoffrey Kondogbia, une autre recrue estivale marseillaise, Javier Ribalta, le directeur du football, et de Pablo Longoria, le président du club. Bien sûr, il a été question de son intégration, mais également de sa dernière saison à Chelsea.

Après un passage prometteur au FC Barcelone, il a rejoint les Blues l’année dernière, pour une aventure qui va tourner au vinaigre après le départ de Thomas Tuchel, qui a milité pour sa venue. PEA a notamment raconté sa traversée du désert.

« Ça a été une année plutôt difficile d’abord dans la vie personnelle. Quand on a un parent qui a passé une année à l’hôpital, derrière ça ne s’est pas bien passé à Chelsea. Je crois qu’il faut rester positif. Il est en bonne santé, c’est le plus important. Il était là hier, ça m’a touché. Physiquement j’ai encore un peu de temps devant moi parce que je n’ai pas beaucoup joué. Je me donne à fond, je sais que ça va arriver », a-t-il commencé par expliquer, relayé par Footmercato.

Il poursuit: « je pense qu’il y a une différence entre le fait d’être arrivé à Barcelone et accueilli comme je l’ai été. Chelsea c’était différent. C’est Tuchel qui m’amène et il se fait virer une semaine après. Il y a eu d’autres soucis qui ne sont pas de mon ressort et là, j’ai plus trop joué ». D’un autre côté, pendant toute cette séance de presse, le thème récurrent a été sa vitesse, étant donné son âge avancé (34 ans).

« J’étais sûr que j’aurais droit à ça. Pour vous rassurer, je me sens bien avant tout. Anecdote. J’ai le record de vitesse l’année passée avec Chelsea, 36 kilomètre-heure, donc ça va à ce niveau-là », a-t-il expliqué en riant. Une chose est sûre, Auba est prêt et surtout déterminé.