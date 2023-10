Orientation en ligne en seconde : Un taux d’adhésion de plus de 87% des parents d’élèves

Un atelier réunissant des acteurs de l’éducation nationale est organisé dans la cité balnéaire pour améliorer les acquis de l’opération orientation/ affectation en ligne.

Le ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, à travers la Direction de l’orientation et des bourses, organise, du 2 au 6 octobre, à Grand-Bassam, un atelier bilan sur la généralisation de l’orientation et de l’affectation en ligne des élèves en classe de seconde.

Selon une note d’information, Karidia Koné Soukoulé, directrice de l’orientation et des bourses, a rappelé les acquis de la phase pilote de l’opération orientation/affectation en 2023 qui a donné un taux d’adhésion de 75% des parents.

Selon elle, ce taux est encourageant. Ce qui a permis, en cette année scolaire, à la généralisation de l’opération en ligne des élèves de seconde A ou C.

La directrice a également émis le vœu de renforcer les acquis en vue de rendre cette opération plus performante, d’où la tenue de cet atelier.

Au titre de la session 2023, sur 104 799 élèves attendus, 91 426 ont été orientés dans une série et affectés dans un établissement par leurs parents, au moyen de leurs téléphones portables, soit 87,24 % en seconde.

Présidant l’atelier, Ogou Marie Reine Assi, inspectrice générale, a salué la direction de l’orientation et des bourses pour la mise en place de cet outil novateur. Elle a ajouté que cette innovation traduit la volonté de Mariatou Koné, ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, de faire de l’école ivoirienne une école de qualité.

Des groupes de travail ont été mis en place afin de réfléchir sur les aspects techniques, le cadre de collaboration, la pérennisation de l’orientation/affectation en ligne des élèves en seconde et sur la communication et la qualité des données.

Signalons que Koné Yénataban, directeur des technologies et des systèmes d’information et Diarra Mariam Touré, directrice de l’encadrement des établissements privés étaient présents à cet atelier.