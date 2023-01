Orpaillage illégal: plusieurs sites et lots détruits par la gendarmerie nationale.

La Gendarmerie Nationale a détruit plusieurs sites illégaux et un important lot de matériels dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal les 13 et 14 janvier 2023, dans les régions du Tonkpi, du Hambol, et du Kabadougou, nous dit AbidjanTv.net. La Gendarmerie Nationale a détruit plusieurs sites illégaux et un important lot de matériels dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal les 13 et 14 janvier 2023, dans les régions du Tonkpi, du Hambol, et du Kabadougou, nous dit AbidjanTv.net.

Menée par l’Escadron de Danané, la première opération s’est déroulée sur le lit du fleuve Cavally à Floleu dans le département de Danané. Elle s’est soldée par la destruction de 07 dragues, 15 bidons vides et 06 abris de fortune.

Quant à la deuxième opération qui s’est déroulée à Oualeguera dans le département de Dabakala, elle a permis aux hommes de l’Escadron de Dabakala de détruire 30 abris de fortune, 07 groupes électrogènes, 02 motocyclettes, 02 tricycles et 02 machines broyeuses. De plus, 10 pioches, 05 rouleaux de cordeau détonant, un sac contenant des minerais, 02 cylindres de groupe électrogène, 01 tricycle contenant des rouleaux de croix, 01 paquet d’explosif, 01 rouleaux de détonateur électrique et des pièces de rechange de motocyclettes ont en outre été saisis.

Enfin, le site recolonisé de Niamasso, près d’Odiénné, a été détruit par l’Escadron de ladite localité. Les hommes engagés dans cette opération ont saisi 06 pelles, 05 pioches, 03 motocyclettes et 03 machettes, avant de détruire 01 concasseur, 01 table de lavage et 01 tuyau.

