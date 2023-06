OSCAR international du festival sens & chocolat en France: Le cacao de Côte d’Ivoire lauréat

Encore une nouvelle victoire pour le cacao de Côte d’Ivoire qui vient d’être lauréat à L’OSCAR international du festival sens & chocolat pure origine cacao 2023. Ainsi le Chocolat de Daloa de la coopérative Scoop-SAHS, désigné meilleur chocolat du monde en 2022 au salon de l’agriculture de Paris, a été classé, lundi 19 juin, deuxième meilleur cacao à ce prestigieux festival qui célèbre chaque année les chef-d’œuvres chocolatés et les meilleurs cacao dans toute leur diversité.

Festival sens & chocolat: Une coopérative de Daloa primée à Paris

Quel honneur pour la coopérative agricole Scoop-SAHS, productrice du chocolat de Daloa qui vient de glaner une fois encore une distinction sur l’échiquier internatinal. Elle remporte ainsi la médaille d’argent derrière le cacao du Libéria de l’OSCAR international du festival sens & chocolat qui s’est déroulé du 17 au 19 juin 2023 au parc floral de Paris.

Festival sens & chocolat

Une Célébration Incontournable de la Culture du Cacao et du Savoir-Faire Chocolatier

« Le FESTIVAL SENS & CHOCOLAT d’AFRIQUE 2023, qui honore les cultivateurs de cacao du continent depuis 2012, a mis à l’honneur cette année la Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de cacao. Cet événement international culturel, annuel, permet une immersion dans l’univers du chocolat « Bean To Bar », une sélection rigoureuse des meilleures fèves de cacao de dix pays africains, transformées en tablettes délicieuses par des artisans français et du monde entier. Les cacaos sélectionnés pour cette compétition étaient ceux de Côte d’Ivoire, du Ghana, du Cameroun, de Sao Tomé, du Congo, de l’Ouganda, du Libéria, de Tanzanie, de Madagascar et de l’Ile de la Réunion.

Festival sens & chocolat