Otan: la Finlande a formulé officiellement sa demande d’adhésion à l’organisation Atlantique

«C’est un jour historique. Une nouvelle ère s’ouvre», a déclaré Sauli Niinistö : le président et la Première ministre ont formalisé cette demande à la mi-journée, lors d’une conférence de presse. Comme elle le laissait entendre en milieu de semaine, après 75 ans de non alignement, la Finlande demande donc son adhésion à l’Otan suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. L’opinion finlandaise s’est massivement ralliée à cette idée depuis le déclenchement du conflit entre Kiev et Moscou qui voit évidemment d’un très mauvais oeil ce bouleversement stratégique sur les rives de la Baltique… Rappelons que les deux pays partagent 1300 km de frontière

