Ouattara prépare un grand réaménagement au RHDP avant 2025

À l’approche de la présidentielle de 2025, le président ivoirien Alassane Ouattara est engagé dans la dynamisation de son parti le RHDP.

Alassane Ouattara, qui achève son 3e mandat, ne communique pas du tout sur ses ambitions politiques. Le chef de l’État ivoirien briguera-t-il un autre mandat ou choisira-t-il de passer la main à un cadre de son parti ? Pour l’heure, la réponse à cette interrogation est bien tenue secrète. Le chef de file du RHDP garde le silence.

Cependant, une information relayée par Jeune Afrique indique que le grand rival de Laurent Gbagbo se prépare à effectuer une réforme au sein du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix.

Selon notre source, l’objectif visé est de resserrer les liens avant l’élection présidentielle de 2025. La nouvelle réforme devrait intervenir d’ici à avril 2024, précise Jeune Afrique.

Il faut noter que déjà des voix s’élèvent au RHDP pour réclamer la candidature d’Alassane Ouattara en 2025. Invité sur le plateau de la télévision NCI en novembre 2023, Kobenan Kouassi Adjoumani a fait savoir que la question de la succession du président Ouattara n’est pas à l’ordre du jour pour le parti au pouvoir.

« Nous notre prière c’est que Dieu continue de lui donner la santé et la force parce que le travail qu’il est en train de faire cela mérite qu’on ait la santé et la force. Nous sommes un parti responsable. Au moment venu, nous allons décider en fonction des aspirations du guide », a déclaré le ministre d’État, ministre de l’Agriculture et du Développement rural. « Mais est-ce que les Ivoiriens vous ont dit qu’ils sont fatigués du président Ouattara ? », s’est-il interrogé.

On peut le dire, la décision d’Alassane Ouattara aura non seulement un impact sur la vie de son parti, mais aussi sur la politique de la Côte d’Ivoire.