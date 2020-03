« Oublions ce gamin de Soro dans ses enfantillages, ce jeune homme fut un accident de l’histoire », Saïd Penda

Le journaliste camerounais Said Penda apporte une réplique au discours de Guillaume Soro le samedi 7 mars 2020 depuis la France à propos de Ouattara.

J’ai été inondé de centaines de messages de mes followers m’invitant à analyser la déclaration de l’ancien président de l’Assemblée Nationale ivoirienne, suite à la décision du président Ouattara de ne pas se présenter pour un 3e mandat. Très franchement, après plus de 25 ans de journalisme dans de grands médias (BBC, agence américaine Associated Presse, etc) et, toute modestie gardée, j’ai une certaine idée de moi-même.

J’ai surtout énormément du respect pour ceux qui me lisent pour ne pas leur perdre du temps de lecture avec des enfantillages d’un simple député ivoirien.

Si pour tuer l’ennui dans lequel il se trouve dans son exil européen et la solitude qui l’entoure progressivement, cela amuse Soro Guillaume de gaspiller son argent dans des discours décousus, rendus dans une diction lamentable et mal filmés qu’il appelle « adresse à la nation », c’est son droit.

Mais cela ne mérite simplement pas notre attention. Oublions le gamin Soro dans ses enfantillages. Ne commentons plus ces gamineries et vous verrez qu’il disparaîtra à jamais. Comme d’autres, ce jeune homme fut un accident de l’histoire.

Ce qui est vrai, est vrai!

