Ouganda : les glissements de terrain font 8 morts

Au moins 8 personnes sont mortes dans le district de Kisoro, dans le sud-ouest de l’Ouganda après que leurs maisons ont été ensevelies par des coulées de boue. L’annonce a été faite par la Croix-Rouge mercredi.

A l’origine du drame, les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la région. Selon la Croix-Rouge, des femmes et des enfants figurent parmi les victimes.

“Huit personnes sont mortes et la cause principale en est les fortes pluies, le terrain escarpé et les mauvaises pratiques agricoles.’’, raconte Godreck Friday, habitant de la région.

Six des huit victimes étaient membres d’une même famille.

Changement climatique et des pratiques agricoles jugées néfastes seraient à l’origine de ces glissements de terrain.

“Nous sommes aux prises avec les effets du changement climatique et des mauvaises pratiques agricoles, et nous ne voulons pas dire qu’il n y a pas de solutions. Placez-vous sur cette colline, regardez du côté du Rwanda et du nôtre. Il y aura une différence totale en matière des pratiques de gestion des sols et des pratiques agricoles. Chez nous, nous avons l’art de parler, nous excellons en politique et applaudissons même ceux qui sont se livrent aux anti-valeurs. Mais face aux calamités, nous disons simplement oh, désolé’’, explique Abel Bizimana, président du comité local 5 du district de Kisoro.

Des initiatives sont en cours pour apporter une assistance aux survivants a rassuré la Croix-Rouge.