Paix et cohésion sociale: Le Mouvement des travailleurs engagés pour la paix rend hommage à Kandia Camara

Les fonctionnaires membres du Mouvement des travailleurs engagés pour la paix (Mtp) ont rendu un hommage au ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Camara, par ailleurs, maire de la commune d’Abobo, pour ses actions de développement, de paix et de cohésion sociale.

La cérémonie s’est déroulée sur l’esplanade de la mairie de la commune le samedi 11 mars 2023, en présence de plusieurs personnalités politiques, administratives, religieuses et coutumières.

La ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Camara, a exprimé sa gratitude aux membres du Mtp pour cette marque de sympathie et de reconnaissance à sa personne.

« Je suis fière de cette cérémonie d’hommage parce que selon vous, je suis un modèle et que j’ai un parcours inspirant. Si tel est le cas, comment ne pas en être fière ? », a déclaré la cheffe de la diplomatie ivoirienne.

Kandia Camara dit s’être inspirée de la vie et surtout du parcours de ses devancières, à savoir Jeanne Gervais, Aka Anghui, Henriette Dagri Diabaté, Jacqueline Oble, Koffi Tiézan Léopoldine, Salimata Porquet…

« Je les cite parce que j’ai eu la chance d’être prise très tôt par mes mamans qui m’ont conseillée, encadrée, suivie, encouragée, protégée, défendue et qui m’ont aidée à arriver là où je suis », s’est-elle félicitée, indiquant qu’elle essaye d’être un modèle pour les filles et les femmes de Côte d’Ivoire.

« J’essaie de transmettre aux autres ce que mes aînées m’ont transmis, c’est-à-dire la loyauté, la fidélité et la reconnaissance. J’essaie d’être sociable parce que ce n’est pas facile de vivre en société mais j’essaie d’aller à l’essentiel », a précisé le maire d’Abobo. Avant de réitérer ses remerciements au Président de la République, Alassane Ouattara, pour sa confiance sans cesse renouvelée.

Dans la foulée, Kandia Camara a annoncé que dans quelques jours, la caserne des sapeurs-pompiers militaires d’Abobo sera inaugurée. Et ce, grâce au ministre-gouverneur du District autonome d’Abidjan, Robert Beugré Mambé.

Le président du Mtp, Innocent Koffi, a rappelé les circonstances de la création de son mouvement. « C’est dans une Côte d’Ivoire convalescente à la suite des actes et propos qui nous faisaient penser à la crise post-électorale de 2010, que des fonctionnaires et cadres épris de paix et désireux de voir la Côte d’Ivoire réconciliée et pacifique que nous avons porté sur les fonts baptismaux, le Mouvement des travailleurs engagés pour la paix en Côte d’Ivoire », a-t-il expliqué.

Cette vision, dit-il, a toujours été soutenue par la ministre d’Etat Kandia Camara qui en est d’ailleurs la marraine. C’est donc à juste titre qu’elle est célébrée ce jour. « Vous incarnez aujourd’hui certaines valeurs qui forcent l’admiration de tous les travailleurs, fonctionnaires quel que soit le domaine dans lequel ils exercent. Vous êtes une femme battante, loyale, fidèle », a déclaré le président du Mtp.

Puis de renchérir : « Dans votre parcours politique, vos positions n’ont jamais vacillé. Car vous avez toujours été constante en accompagnant politiquement ce digne héritier du Président Félix Houphouët-Boigny qui s’est donné pour mission de bâtir la Côte d’Ivoire émergente ».

Selon lui, des fonctionnaires de Côte d’Ivoire ont pris l’engagement de la soutenir et de l’accompagner dans toutes ses activités et surtout pour les joutes électorales à venir.

