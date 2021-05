Paris : Alassane OUATTARA, s’est entretenu successivement, avec la Directrice Générale du FMI, Mme Kristalina GEORGIEVA, et le Directeur Général des opérations de la Banque Mondiale, M. Axel Van TROTSENBURG

Arrivé à Paris pour prendre part au Sommet sur le financement des économies africaines, le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, s’est entretenu successivement, ce dimanche 16 mai 2021, à Paris, avec la Directrice Générale du Fonds Monétaire International (FMI), Mme Kristalina GEORGIEVA, et le Directeur Général des opérations de la Banque Mondiale, M. Axel Van TROTSENBURG.

L’entretien avec la Directrice Générale du FMI, Mme Kristalina GEORGIEVA, a été l’occasion de passer en revue la coopération entre la Côte d’Ivoire et le Fonds Monétaire International.

La Directrice Générale du FMI a salué l’excellent travail accompli par le Gouvernement ivoirien dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, et a réitéré l’engagement de son Institution à soutenir la Côte d’Ivoire dans sa relance économique.

Elle a, en outre, annoncé la mise à disposition de ressources additionnelles d’environ un milliard de dollars US à la Côte d’Ivoire afin de contribuer à la relance économique et à la création d’emplois et de nouvelles opportunités.

Les échanges avec le Directeur Général des opérations de la Banque Mondiale, M. Axel Van TROTSENBURG, ont permis de faire le point des programmes de la Banque Mondiale en Côte d’Ivoire.

Le Directeur Général des opérations de la Banque Mondiale a salué l’excellente coopération entre son Institution et la Côte d’Ivoire, et a réitéré la détermination de la Banque Mondiale à accroître ses financements en faveur de notre pays.

Il a, en outre, souhaité un engagement plus fort de la communauté internationale en faveur du continent africain.

M. Axel Van TROTSENBURG a, par ailleurs, évoqué les négociations au niveau de l’Association Internationale de Développement (IDA), une Institution de la Banque Mondiale qui vise à réduire la pauvreté en accordant des prêts et des dons destinés à des programmes de nature à stimuler la croissance économique, à réduire les inégalités et à améliorer la vie des plus démunis. Il a souhaité l’augmentation des financements de cette Institution en faveurs des pays africains.

Pour terminer, le Directeur Général des opérations de la Banque Mondiale a réaffirmé la disponibilité de son Institution à continuer de soutenir la Côte d’Ivoire dans son développement.

Notons que le Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République, M. Abdourahmane CISSE, le Ministre de l’Economie et des Finances, M. Adama COULIBALY, et la Directrice de la Communication de la Présidence de la République, Mme Masséré TOURE-KONE, ont pris part à ces entretiens.

