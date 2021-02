Paris : Hambak Victime d’un gros coup de fatigue, cherche l’origine depuis plusieurs semaines

En Côte d’Ivoire, l’état de santé du premier ministre ivoirien Hamed Bakayoko alimente les discutions dans les foyers . Le numéro 1 du Président Alassane Ouattara serait dans un état critique.

Moins d’un an après sa nomination à la tête de la primature, Hamed Bakayoko n’est pas au mieux de sa forme. Le Premier ministre ivoirien, récemment revenu d’une visite privée en France, a été évacué, jeudi après midi, vers le pays d’Emmanuel Macron afin d’y subir des examens médicaux, confirment plusieurs médias locaux.

Mais cette approche de l’état de santé du Premier ministre ivoirien n’est pas partagée par tous. LSI AFRICA rapporte que le Premier ministre Hamed Bakayoko alias Hambak souffrirait cruellement de la Covid et pour cela il aurait subi une évacuation sanitaire en urgence. “Sur les bords de la Lagune Ebrié, la santé du Premier ministre Ivoirien Hamed Bakayoko, inquiète. Coronavirus, mal pernicieux, empoisonnement, la santé du PM alimente les rumeurs les plus folles depuis quelques jours. LSI AFRICA livre en exclusivité des éléments précis sur la santé du Golden Boy.

Hamed Bakayoko sera évacué au cours des prochaines heures à bord d’un avion de l’État ivoirien vers la capitale française, selon nos informations exclusives. Le Premier ministre est mal en point depuis sa réinfection au Covid-19 fin 2020. Au cours du mois de Janvier 2021, il a notamment effectué deux séjours à Paris pour des soins de santé. Mais ses proches décrivent un homme considérablement affaibli au cours de ces dernières semaines. La dernière apparition publique du maire d’Abobo, remonte au 10 février 2021. Il avait procédé à la présentation des candidats RHDP aux législatives dans son fief à Abobo.

Depuis plusieurs jours, des rumeurs d’empoisonnement du Premier ministre ivoirien, font le tour des maquis de la capitale économique, Abidjan. S’il est vrai que ses proches tentent de démentir cette version des faits, l’affaire embarrasse et inquiète au plus haut sommet de l’État ivoirien. En Côte d’ivoire, outre Hamed Bakayoko, la santé du président de l’assemblée nationale, Amadou Soumahoro, demeure aussi préoccupante,” rapporte le confrère.

Mais pour le journaliste Marwane Ben Yahmed de Jeune Afrique, le PM est victime d’un gros coup de fatigue, cherche l’origine depuis plusieurs semaines. « contrairement à ce qui est annoncé ici et là, Hamed Bakayoko n’a pas subi d’évacuation sanitaire en urgence mais est à Paris pour y suivre des examens médicaux et se reposer. Victime d’un gros coup de fatigue dont-il cherche l’origine depuis plusieurs semaines », explique le confrère.

Tout porte à croire que le premier ministre ivoirien est mal au point. Son état de santé amplifiera certainement l’inquiétude des membres de son parti en cette période pré- législative.

Sapel MONE

Comments

comments