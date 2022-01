Cameroun :Que s’est il réellement passer entre Beyoncé et la forestière

ATO Sonita serait la seule camerounaise à qui Beyonce a écrit en 2021.

Qui est Jato Sonita ?

Jato Sonita AKA ‘The Forest Girls’ est une jeune chanteuse super talentueuse qui se révèle être la plus grande découvertes de la scène musicale camerounaise en 2021.

De son vrai nom Jato Sonita Kfukfu, elle est originaire de la région du Nord-Ouest du Cameroun.

À seulement 12 ans, Jato Sonita dirige un groupe de chanteurs adolescents appelé Forest Children. Une chose qui est très frappante chez elle et ses co-chanteurs forestiers est leur amour profond pour la nature, la culture africaine et les valeurs culturelles qui résonnent clairement dans leurs costumes et leur style.

Sonita et ses amis utilisent des feuilles de plantain pour produire leurs costumes.

Elle chante généralement la forêt car selon elle, ça la relie à la nature, à la culture et l’inspire.

Vu sur le net .

Comments

comments