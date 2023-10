Patrick Achi : ‘‘Avec vous, les acquis seront consolidés et renforcés’’

Le Premier ministre sortant, Patrick Achi, a affirmé, hier, qu’il est convaincu que son remplaçant à la Primature sera acharné au travail, comme il l’a toujours été. Et que Beugré Mambé saura, également, continuer l’œuvre de développement de la Côte d’Ivoire, tel que le souhaite le Président de la République Alassane Ouattara.

« Grâce à votre expérience et à vos compétences, je pars de la Primature avec la plus grande quiétude, car les acquis seront consolidés et renforcés », a indiqué Patrick Achi.

Aussi, a-t-il souhaité au nouveau Premier ministre, une très bonne continuation et un plein épanouissement dans ses tâches et dans sa carrière.

«J’ai la ferme conviction, au regard de vos qualités professionnelles et de votre dévouement au service public, que vous continuerez à travailler sans relâche en vue de la mise en œuvre effective de l’agenda du gouvernement », a-t-il indiqué, en lui remettant la synthèse des dossiers.

Le Premier ministre sortant l’a rassuré sur la collaboration avec ses anciens proches collaborateurs. «Je peux vous assurer que vous arrivez dans une maison où les membres sauront vous accueillir et se mettre à votre entière disposition ».

L’ex-chef du gouvernement a, d’abord, salué le leadership et la grandeur d’esprit du Président de la République. Patrick Achi a fait savoir que c’est avec honneur et loyauté qu’il a eu une franche collaboration avec le Chef de l’État. L’ex-patron de la Primature l’a grandement remercié pour lui avoir fait confiance, en lui confiant « de lourdes et exaltantes missions » au sommet de l’État. «Je voudrais exprimer au Président Alassane Ouattara ma plus profonde gratitude et mon indéfectible attachement», a-t-il dit.

En outre, le Premier ministre sortant a traduit sa reconnaissance à la Première dame, pour ses conseils avisés et son écoute attentive. «Je voudrais, ici, la remercier infiniment. Je suis sûr que vous aussi, vous bénéficierez de ce privilège inestimable. Je sors grandi de cette expérience », a conclu Patrick Achi.