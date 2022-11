Patrick Achi encense l’excellence scientifique et médicale de l’Afrique

Ils sont des centaines, jeunes et brillants scientifiques, chercheurs et universitaires ivoiriens et africains, réunis à Abidjan pour la première fois depuis 1996, pour le 21ème concours d’agrégation de Médecine/Pharmacie/Vétérinaire, organisé par le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur. Devant eux, le premier ministre Patrick Achi a rappelé l’effort mené pour l’Université par la Côte d’Ivoire du Président Alassane Ouattara.

“Depuis 2011, nous avons réhabilité nos principaux campus, notamment Félix Houphouët-Boigny à Abidjan et Alassane Ouattara à Bouaké, rouverts dès septembre 2012, un an seulement après la fin des crises.

Nous avons créé de nouvelles universités, comme à Korhogo en 2012 et à San Pedro en 2021. Nous avons lancé l’Université virtuelle de Côte d’Ivoire en 2015, pour pouvoir suivre des cursus complets à distance.

Et parce que nous voulons valoriser les filières scientifiques, nous allons lancer des nouvelles Unités de Formation et de Recherche en sciences médicales, au sein des Universités de Korhogo et de San Pedro.” a signifié le PM au micro d’ Abidjantv.net .

Comme Einstein, ils savent « qu’inventer, c’est penser à côté ». Ils sont les acteurs de cette Afrique nouvelle qui ne cesse de grandir. Ils seront les leviers de sa prospérité durable et de l’enracinement de sociétés toujours plus solidaires sur notre continent. Oui, ils sont notre fierté. Bonne chance à eux ! Ces jeunes esprits, passionnés par la curiosité, enthousiasmés par la découverte, fous de science et de progrès, doivent sans cesse être valorisés, promus, reconnus dans nos sociétés.

