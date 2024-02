Patrick Achi, rejoint un programme de recherche de l’Université de Harvard

L’ancien Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, figure parmi la première promotion de boursiers du Centre pour le développement international (CID), dans le cadre du nouveau programme de chercheurs invités du centre.

Le Centre pour le développement international (CID) accueille de nouveaux boursiers pour le printemps 2024, dont fait partie M. Patrick Achi, rapporte le site web de la Harvard Kennedy School www.hks.harvard.edu.

Les boursiers du centre jouent un rôle fondamental, car ceux-ci « consacrent leur temps à la recherche, à la rédaction et/ou à la participation en classe afin d’approfondir la compréhension collective du développement international ».

« Nous sommes ravis que Patrick Achi rejoigne le Centre pour le développement international ce printemps », a déclaré Asim I. Khwaja, directeur de la faculté du Centre pour le développement international (CID).

La directrice exécutive du CID, Fatema Sumar, s’est réjouie de ce recrutement. Elle confie avoir « travaillé avec M. Achi pour promouvoir une croissance économique inclusive en Côte d’Ivoire et dans l’ensemble de la région ».

« J’ai vu de mes propres yeux comment son leadership a créé des opportunités pour les Ivoiriens d’accéder à de meilleures écoles, routes et infrastructures électriques », a-t-elle partagé, estimant que « la communauté de recherche du CID et les étudiants de Harvard bénéficieront largement de sa vaste expérience à la tête de l’une des économies à la croissance la plus rapide d’Afrique. »

Patrick Achi est titulaire d’une licence en physique de l’Université de Cocody, à Abidjan, d’une maîtrise ès sciences en génie électrique de l’École supérieure d’électricité de Paris (SUPELEC), d’un certificat d’économie de l’Université Paris 1 Sorbonne et d’une maîtrise ès sciences en gestion de l’Université de Stanford, en Californie.

Il rejoint le CID aux côtés de la cohorte inaugurale de chercheurs du programme de chercheurs invités du centre. L’ancien Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, est le président du Conseil régional de la Mé, dans le Sud ivoirien.

Ce nouveau programme accueille des doctorants et post-doctorants de certains pays européens pour poursuivre leurs recherches pendant un an en résidence à la Harvard Kennedy School, grâce au soutien de la Fondation UniCredit.