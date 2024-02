Patrick Achi : voici sa nouvelle destination après la Primature

Après son départ du poste de Premier ministre de Côte d’Ivoire, Patrick Achi a trouvé un point de chute. L’ancien chef du gouvernement ivoirien a décidé de renouer avec les études. À cet effet, il est admis dans la nouvelle cohorte de boursiers pour le semestre de printemps 2024 du Centre pour le développement international – CID de l’Université Harvard.

On en sait un peu plus sur la nouvelle destination de l’ex-chef du gouvernement de la République de Côte d’Ivoire. Patrick Achi, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a désormais trouvé refuge dans le monde académique en tant que boursier du Centre de développement international (CID) de l’université Harvard pour le printemps 2024.

« Le Centre pour le développement international (CID) de l’Université Harvard est heureux d’accueillir une nouvelle cohorte de boursiers pour le semestre de printemps 2024… Parmi les boursiers du CID ce printemps figurent M. Patrick Achi, ancien Premier ministre de Côte d’Ivoire, et la première promotion du CID dans le cadre du nouveau programme de chercheurs invités du Centre », a fait savoir l’université Harvard.

Selon cette université prestigieuse, le rôle des boursiers au niveau du Centre est très important en ce sens qu’ils consacrent leur temps à la recherche, à l’écriture ou encore à la participation en classe en vue d’approfondir la compréhension collective du développement international. C’est pour cela que la tâche confiée à l’homme d’État ivoirien Patrick Achi au cours de sa bourse est bien précise. « Il concentrera ses recherches sur la lenteur de la transformation économique et du développement humain en Afrique et enseignera un séminaire du CID sur l’accélération du développement durable », ont précisé les responsables du CID.

Une nouvelle carrière démarre pour l’ancien Premier ministre Patrick Achi

L’ancien chef de gouvernement ayant servi sous le président Alassane Ouattara entre mars 2021 et octobre 2023, dispose d’un riche parcours académique. Patrick Achi est titulaire d’une maîtrise de physique obtenue en 1979 à l’université de Cocody en Côte d’Ivoire. Il est également détenteur d’un diplôme d’ingénieur de l’École supérieure d’électricité et d’un master et doctorat en management de l’université Stanford.

Avec cet impressionnant parcours et bagage professionnel, il intègre à juste la première cohorte de boursiers du nouveau programme du CID. Un programme ouvert aux chercheurs, doctorants et post-doctorats de certains pays européens en vue de poursuivre leurs travaux de recherche pendant une année en résidence à la Harvard Kennedy School, et ceci, grâce au soutien de la Fondation UniCredit.

Il démarre ainsi une nouvelle carrière d’enseignant où il sera au contact de ses collègues chercheurs et des étudiants en situation de classe. Une nouvelle expérience donc pour l’homme d’Etat ivoirien, loin de son pays mais qui sera certainement enrichissante. Puisque ce dernier va beaucoup plus concentrer ses travaux sur ce qu’il sait fait de bien : économie et développement.

C’est d’ailleurs pour cela que les responsables de cette université trouvent que c’est un véritablement bonheur pour eux de compter Patrick Achi parmi les enseignants-chercheurs boursiers de ce programme. Car, toute la communauté de recherche du CID et les étudiants de l’université Harvard pourront avoir la chance de bénéficier largement du leadership et de toute son expérience, surtout en termes de la croissance économique de la Côte d’Ivoire, considérée comme l’une des plus rapides en Afrique.