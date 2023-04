Pays-Bas: Willem-Alexander, un roi pas comme les autres

Le roi Willem-Alexander des Pays-Bas a fêté le 27 avril ses 56 ans, lors du « Jour du roi », une fête nationale qui correspond à son anniversaire. Chaque année, la bière coule à flots et les bateaux sont de sortie dans les canaux, sono à fond. Les sujets du royaume endossent alors des vêtements, chapeaux, perruques et boas orange – la même couleur que le maillot de l’équipe nationale de football, en hommage au patronyme de la famille royale, les Orange-Nassau.

Cette année, Willem-Alexander ne s’est pas fait prier pour manger sa pièce montée devant les photographes, en compagnie de sa femme Maxima et de ses trois filles. Il a fait beau, pour une fois, mais la fête a été douchée par les sondages, qui voient baisser depuis trois ans la cote de popularité du monarque. Selon un sondage Ipsos publié en mai 2022, seulement 47% des Néerlandais accordent au roi une « grande confiance », contre 76 % en 2020. Un autre sondage commandé par RTL News estime que la cote du roi stagne, avec 58% de confiance en 2023, comme en 2022.

Le « Prins Pils », un homme libre

Un roi de carnaval, Willem-Alexander ? Ce grand blond paie sans doute cher pour son art de tout faire à l’envers, avec une bonhommie d’homme libre qui le rend ordinaire chez lui, mais cadre mal avec sa charge. Jeune déjà, il était surnommé le « Prins Pils » en raison de ses états d’ébriété, au petit matin, aux portes du palais – ce qui faisait plutôt rire au pays de la tolérance.

Le « Prince d’Orange », désigné comme héritier lors de l’accession de sa mère au trône en 1980, a étudié l’histoire à l’Université de Leyde, sans cacher sa vraie passion, l’aviation. Il épouse en février 2002 Maxima, banquière et roturière argentine, catholique de surcroît alors que les Pays-Bas sont majoritairement protestants, et fille d’un ministre en poste sous une dictature militaire (1976-83) marquée par 30 000 « disparitions », 15 000 personnes fusillées et 9 000 prisonniers politiques.

Un choix qui ne serait sans doute pas passé dans d’autres familles royales d’Europe. Aujourd’hui, le sourire, les robes colorées et les bonnes œuvres de la reine Maxima, qui officie aux Nations unies pour défendre la finance inclusive, font qu’elle est plus populaire que lui, avec une note de 7,3 sur 10 contre 6,5 pour son mari.