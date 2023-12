PDCI : Mystérieuse levée du contrôle judiciaire de Guikahué, soupçons de « collusion »

Le PDCI RDA est traversé par une onde de choc après la décision judiciaire qui soulève des questions troublantes autour de Maurice Kakou Guikahue, le supposé « Capitaine Courage ». La levée suspecte de son contrôle judiciaire suscite des inquiétudes quant à une possible « collusion » avec le régime en place.

Le PDCI RDA se prépare à aller aux élections de décembre son président le 16 prochain. Maurice Kakou Guikahue, Noël Akossi Bendjo et Tidjane Thiam sont les trois poids lourds engagés dans la bataille pour succéder à feu Henri Konan Bédié. Mais de ce cours, le PDCI a évincé les candidats en prise avec la justice, à savoir Maurice Kakou Guikahue et Noël Akossi Bendjo.

Si ces deux personnalités fortes du parti ont pris acte de cette décision de la direction d’éviter d’élire un candidat tenu en laisse par la justice, Bendjo n’a lui pas hésité à appeler à l’électeur Tidjane Thiam. Mieux, il s’est depuis mis au service de ce dernier qu’il considère comme la meilleure chance d’un retour du PDCI à la tête de la Côte d’Ivoire. Les militants sont donc suspendus aux lèvres de Guikahué pour la consigne de vote qui émanerait de lui dans la bataille Tidjane Thiam & Jean-Marc Yacé.

C’est dans cette attente qu’une curieuse décision de la justice ivoirienne de la levée du contrôle judiciaire de Maurice Kakou Guikahué a été prononcée. « Incroyable ! » Dans cette Côte d’Ivoire d’Alassane Ouattara, rarement un homme politique poursuivi par la justice n’a constitué d’un abandon de charges avant son procès.

Cette décision a provoqué une onde de choc chez les militants du deuxième parti politique d’Afrique. Ils s’interrogent sur la fiabilité de Maurice Kakou Guikahue. Ce dernier, accusé de rouler pour le parti au pouvoir, va avoir du mal à convaincre de l’innocence de cette décision prononcée à un moment décisif du processus électoral interne au PDCI. Certains cadres du parti craignent qu’il ne rejette le PDCI dans le giron du RHDP s’il venait à en devenir le président.

Sa réhabilitation suspecte conforte dans cet esprit les personnes qui pensent que le parti fondé par Félix Houphouët-Boigny n’a rien à gagner dans une alliance avec le parti au pouvoir. L’histoire passée le confirme, le PDCI n’intéresse le régime actuel que lorsque des vents contraires menacent sa pérennité à la tête de la Côte d’Ivoire. Sauf qu’avec le retour de Tidjane Thiam au pays, et sa volonté d’aller à la prochaine élection présidentielle de 2025, le PDCI entrevoit pour une fois une réelle possibilité de revenir aux affaires.

Persuadés qu’une éventuelle élection de Maurice Kakou Guikahue à 2 ans de l’échéance fait peser un gros risque sur la candidature de l’ancien banquier pour la présidentielle de 2025, les militants espèrent que la direction du parti ne reviendra pas sur sa décision d’invalider la candidature de Guikahué. Celle-ci serait pour beaucoup inspirée par le pouvoir en place dans le but de contrecarrer les plans de Tidjane Thiam.

La peur bleue de Tidjane Thiam

Comme révélée par Afrique Intelligence, des enregistrements audio de l’époque de la désobéissance civile démontrent le rôle joué par Tidjane Thiam pour empêcher l’arrestation de cadres du PDCI, et plus largement de l’opposition ivoirienne. L’homme d’affaires ivoirien aurait poussé de tous son réseau le Président français Emmanuel Macron à exiger du pouvoir d’Alassane Ouattara des gestes concrets d’apaisement vis-à-vis de l’opposition ivoirienne.

Cette démonstration de puissance de Thiam, qui a sans doute empêché un voyage en prison à des militants du PDCI RDA, a envoyé au régime au pouvoir en Côte d’Ivoire le message de ce que certaines choses ne passeront pas face à lui.

La question légitime qui se pose désormais est de savoir ce que va faire Maurice Kakou Guikahué ? Il ne peut pratiquement plus remporter l’élection du président du PDCI avec ce soupçon de collusion avec le régime qui pèse désormais sur lui.