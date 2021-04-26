PDCI-RDA/ Comité Politique: le président Henri Konan Bédié met en place de nouvelles instances

Le président du parti Démocratique de Côte d’Ivoire, Rassemblement Démocratique Africain a procédé à la mise en place de nouvelles instances au comité politique du parti . Ci-dessous les membres établis.
— ALLAH KOUADIO RÉMI , VICE-PRÉSIDENT DU PDCI-RDA, NOMMÉ COORDONNATEUR GÉNÉRAL DU COMITÉ POLITIQUE
— KOBENAN TAH THOMAS, VICE-PRÉSIDENT DU PDCI-RDA EST NOMMÉ COORDONNATEUR GÉNÉRAL ADJOINT DU COMITÉ POLITIQUE ;
— GÉNÉRAL GASTON OUASSENAN , VICE-PRÉSIDENT DU PDCI-RDA EST NOMMÉ CONSEILLER DU COORDINATEUR GÉNÉRAL
— ÉMILE CONSTANT BOMBET, VICE-PRÉSIDENT DU PDCI-RDA EST NOMMÉ CONSEILLER DU COORDINATEUR GÉNÉRAL
○COORDONNATEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ CHARGÉ DES RÉGIONS
— JEAN LOUIS BILLON EST NOMMÉ COORDONNATEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ CHARGÉ DES RÉGIONS DU GRAND NORD
— AMOIKON BANGA PATRICE EST NOMMÉ COORDONNATEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ CHARGÉ DES RÉGIONS DU GRAND EST
— GNONKONTÉ DÉSIRÉ EST NOMMÉ COORDONNATEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ CHARGÉ DES RÉGIONS DES MONTAGNES
— LÉOPOLDINE COFFIE EST NOMMÉ COORDONNATEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ CHARGÉ DES RÉGIONS DU CENTRE-OUEST ET SUD OUEST
— EZALEY GEORGES PHILLIPE, EST NOMMÉ COORDONNATEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ CHARGÉ DES RÉGIONS GRAND SUD
— NIAMIEN N’GORAN EMMANUEL ET KRA KOUAMÉ JOSEPH SONT NOMMÉS COORDONNATEURS GÉNÉRAUX DÉLÉGUÉS CHARGÉS DES RÉGIONS DU GRAND CENTRE
○ COORDONNATEUR GÉNÉRAL
— THIERRY TANOH EST NOMMÉ COORDONNATEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ DES CADRES ET SECTEURS DE L’ÉCONOMIE
— JEAN MARC YACÉ EST NOMMÉ COORDONNATEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ CHARGÉ DES ÉLUS
— EMMOU SYLVESTRE EST NOMMÉ COORDONNATEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ CHARGÉ DES JEUNES
— SERY BAILLY VICTOR EST NOMMÉ COORDONNATEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ CHARGÉ DES SECTEURS DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN
— KOUASSI BREDOUMY SOULAMAÏLA EST NOMMÉ COORDONNATEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ CHARGÉ DU MONDE PAYSAN ET DE LA SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE