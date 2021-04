PDCI-RDA/ Comité Politique: le président Henri Konan Bédié met en place de nouvelles instances

Le président du parti Démocratique de Côte d’Ivoire, Rassemblement Démocratique Africain a procédé à la mise en place de nouvelles instances au comité politique du parti . Ci-dessous les membres établis.



— ALLAH KOUADIO RÉMI , VICE-PRÉSIDENT DU PDCI-RDA, NOMMÉ COORDONNATEUR GÉNÉRAL DU COMITÉ POLITIQUE

— KOBENAN TAH THOMAS, VICE-PRÉSIDENT DU PDCI-RDA EST NOMMÉ COORDONNATEUR GÉNÉRAL ADJOINT DU COMITÉ POLITIQUE ;

— GÉNÉRAL GASTON OUASSENAN , VICE-PRÉSIDENT DU PDCI-RDA EST NOMMÉ CONSEILLER DU COORDINATEUR GÉNÉRAL

— ÉMILE CONSTANT BOMBET, VICE-PRÉSIDENT DU PDCI-RDA EST NOMMÉ CONSEILLER DU COORDINATEUR GÉNÉRAL

○COORDONNATEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ CHARGÉ DES RÉGIONS

— JEAN LOUIS BILLON EST NOMMÉ COORDONNATEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ CHARGÉ DES RÉGIONS DU GRAND NORD

— AMOIKON BANGA PATRICE EST NOMMÉ COORDONNATEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ CHARGÉ DES RÉGIONS DU GRAND EST

— GNONKONTÉ DÉSIRÉ EST NOMMÉ COORDONNATEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ CHARGÉ DES RÉGIONS DES MONTAGNES

— LÉOPOLDINE COFFIE EST NOMMÉ COORDONNATEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ CHARGÉ DES RÉGIONS DU CENTRE-OUEST ET SUD OUEST

— EZALEY GEORGES PHILLIPE, EST NOMMÉ COORDONNATEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ CHARGÉ DES RÉGIONS GRAND SUD

— NIAMIEN N’GORAN EMMANUEL ET KRA KOUAMÉ JOSEPH SONT NOMMÉS COORDONNATEURS GÉNÉRAUX DÉLÉGUÉS CHARGÉS DES RÉGIONS DU GRAND CENTRE

○ COORDONNATEUR GÉNÉRAL

— THIERRY TANOH EST NOMMÉ COORDONNATEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ DES CADRES ET SECTEURS DE L’ÉCONOMIE

— JEAN MARC YACÉ EST NOMMÉ COORDONNATEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ CHARGÉ DES ÉLUS

— EMMOU SYLVESTRE EST NOMMÉ COORDONNATEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ CHARGÉ DES JEUNES

— SERY BAILLY VICTOR EST NOMMÉ COORDONNATEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ CHARGÉ DES SECTEURS DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN

— KOUASSI BREDOUMY SOULAMAÏLA EST NOMMÉ COORDONNATEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ CHARGÉ DU MONDE PAYSAN ET DE LA SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE

