PDCI-RDA : Mise en place d’un secrétariat chargé d’exécuter les décisions du comité politique dirigé par le ministre Allah Rémi( vice-président)

LE PRÉSIDENT DU PDCI-RDA, SEM HENRI KONAN BÉDIÉ a procédé ce jour, mardi 11 mai 2021, à la formation d’un NOUVEAU SECRÉTARIAT EXÉCUTIF.

PARTI DÉMOCRATIQUE DE COTE D’IVOIRE

RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE AFRICAIN

COMMUNIQUE DU PDCI-RDA.

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une de ses décisions prises le 10 avril 2021;« Impliquer et responsabiliser davantage l’important vivier de cadres compétents et des jeunes dynamiques dans toutes les Instances de décisions du Parti », SEM Henri KONAN BEDIE, Président du PDCI-RDA, par DÉCISION N°0038-2021/ PP/ CAB DU 11 MAI 2021, a procédé à la restructuration du Secrétariat Exécutif du Parti.

Sont ainsi nommées membres du Secrétariat Exécutif du PDCI-RDA, les personnalités dont les noms suivent:

1-Secrétaire Exécutif du Parti, Chef du Secrétariat Exécutif : Maurice KAKOU GUIKAHUE

2-Secrétaire Exécutif Chargé de l’Organisation et de la Mobilisation:

Noel AKOSSI BENDJO

3-Secrétaire Exécutif Chargé des Sections, des Délégations Départementales et Communales : Privat SERI BI NGUESSAN

4-Secrétaire Exécutif Chargé de la formation : Robert NIAMKEY Koffi

5-Secrétaire Exécutif Chargé des Élections : François Roland ADIKO

6-Secrétaire Exécutif Chargé des Commissions Techniques Nationales : Narcisse Pierre KOUADIO NDRI

7-Secrétaire Exécutif Chargé des Finances: Thierry TANOH

8-Secrétaire Exécutif Chargé des Affaires Juridiques: Me Emile Gohoré SUY BI

9-Secrétaire Exécutif Chargé de la Communication et de la propagande : Jean Louis Eugene BILLON

10-Secrétaire Exécutif Chargé des Relations Extérieures: Joseph Youssouf BAMBA

11-Secrétaire Exécutif Chargé des Délégations Générales: Bernard EHOUMAN

12-Secrétaire Exécutif chargé du Patrimoine: Barthelemy NDRI NGUESSAN

13-Secrétaire Exécutif Chargé de la Sécurité et du Service d’Ordre: Emmanuel KOUASSI LENOIR

14-Secrétaire Exécutif Chargé des Affaires Sociales: Louise Aminata DIOP(Mme)

15-Secrétaire Exécutif Chargé des études et de la Prospective-

Porte-parole : Séraphin YAO KOUAME

16-Secrétaire Exécutif chargé des Relations avec les structures du Parti: Theodore KOUASSI BODI

17-Secrétaire Exécutif chargé de l’Innovation, des réformes et de la vie du Parti : GBA Daouda

18-Secrétaire Exécutif chargé de l’Information et de l’Economie Numérique- Porte-parole Adjoint : Dénis KAH ZION

19-Secrétaire Exécutif Chargé des Relations avec les Partis Politiques Nationaux : Georges Philippe EZALEY

20-Secrétaire Exécutif Chargé des Femmes : Adèle AMON Epse N’DABIAN (Mme)

21-Secrétaire Exécutif Chargé des Jeunes : Brahima KAMAGATE

22-Secrétaire Exécutif chargé du Bulletin de liaison du PDCI-RDA: Adèle Aya NDIORE(Mme)

23-Secrétaire Exécutif Chargé des Nouvelles Adhésions et du Recrutement: Ange Isaac APPIA AKA

24-Secrétaire Exécutif Chargé des Relations avec les Groupes Parlementaires du PDCI-RDA: Raoul ABY AKROBOU

25-Secrétaire Exécutif Chargé des Relations avec les Elus locaux du Parti: Jacques Gabriel OHOUO

26-Secrétaire Exécutif Chargé des Relations avec les Enseignants militants du PDCI-RDA- Porte-parole Adjoint: Junior GOUALI DODO

27-Secrétaire Exécutif Chargé des Relations avec les Syndicats et les Organisations Non Gouvernementales : Aminata NDIAYE(Mme)

28-Secrétaire Exécutif chargé des Relations avec les Communautés: Racine MBENGUE ABDOULAYE

29-Secrétaire Exécutif chargé de la Culture et de la Francophonie: Valérie YAPO ADAI(Mme)

30-Secrétaire Exécutif Chargé de l’Insertion Professionnelle des Jeunes: DOULAYE COULIBALY

31-Secrétaire Exécutif chargé des groupes socioprofessionnels et des Mouvements Associatifs: Jean Michel AMONKOU

32-Secrétaire Exécutif Chargé du suivi de l’Action Gouvernementale: COULIBALY Lazeni

33-Secrétaire Exécutif chargé de la Famille et de la Promotion du Genre- porte-parole Adjointe : NGUESSAN Euphrasie Liliane Chantal(Mme)

34-Secrétaire Exécutif Chargé des Relations avec le Secteur Privé: Jean Paul AMETHIER

35-Secrétaire Exécutif Chargé du Monde Rural: Soumahila KOUASSI BREDOUMY TRAORE

36-Secrétaire Exécutif Chargé des changements climatiques et du développement durable: Ahmadou OUATTARA

37-Secrétaire Exécutif Chargé des grands travaux et de l’Aménagement du Territoire: Lancina KOUAME KOUAKOU

38-Secrétaire Exécutif, Secrétaire des séances: Jean Baptiste KOUAME

Cette restructuration du Secrétariat Exécutif est principalement caractérisée par l’entrée de sept (7) personnalités:�

1- Junior GOUALI DODO

2- Raoul ABY AKROBOU

3- Jacques Gabriel OHOUO

4- Jean Michel AMONKOU

5- Seraphin YAO KOUAME

6- Euphrasie Chantal NGUESSAN( MME)

7- Jean Baptiste KOUAME

Je vous remercie

Fait à Abidjan, le 11 mai 2021

Cyrielle KONE OBRE

Conseillère en Communication du Président du PDCI- RDA

Comments

comments