PDCI-RDA : Tidjane Thiam fait une annonce importante

Le PDCI-RDA n’a plus tenu son congrès électif ce jour. L’événement a été empêché par une décision de justice qui a expressément demandé le report. Le candidat Tidjane Thiam s’est déplacé sur le lieu devant acceuilli le congrès. Face aux militants, il a fait une annonce importante.

La suspension du congrès du PDCI-RDA n’ébranle pas Tidjane Thiam. Il reste serein et confiant. Dans une déclaration faite ce jour, après l’annonce du report du conclave, Tidjane Thiam a réitéré sa candidature.

Quelle que soit la date, quelle que soit la forme, je serai candidat. On peut changer la date, on peut changer la formule ; je serai là et je serai candidat.

Porté par une importante majorité des militants du PDCI-RDA, Tidjane Thiam ne compte pas abandonner sa marche vers la présidence du PDCI-RDA. Il est conscient que le combat sera long, « mais au bout, il y aura la victoire ».

Il a invité ses soutiens, militants et sympathisants à rester déterminés pour la suite de la bataille.

En ce qui concerne la forte présence des forces de l’ordre, Tidjane Thiam a invité les congressistes à ne pas céder à la provocation.