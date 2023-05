Peinture : Dongoa se découvre avec son Sourire de l’âme

Peintres confirmés, peintres amateurs, étudiants, promoteurs et plus généralement amateurs d’arts picturaux se sont retrouvés le 17 mai 2023, à la galerie Kynome, à la rue des Jardins, aux Deux-Plateaux Vallons, pour découvrir et célébrer le talent d’un jouvenceau, Dongo Adou, connu sous la plume de Dongoa.

Ce dernier se découvrait avec sa collection de peintures dénommée « Sourire de l’âme », et le moins que l’on puisse dire, c’est que les œuvres de Dongoa sont un hymne à la joie, et redonnent goût à la vie. Sur l’ensemble des œuvres exposées sur les cimaises de Kynome, le sourire de femmes ivoiriennes marqué par une constante : la brèche.

Les tableaux, détonnant de couleurs vives savamment conjuguées comme le vermillon, le jaune-orangé, le blanc ou le rouge, le tout sur fond noir, livrent au spectateur des éclats de vie comme le quotidien en offre sur les (super)marchés, ou encore dans un marché de fleurs. Tous les chefs-d’œuvre de ce jeune d’à peine la trentaine célèbrent la femme aux belles rondeurs, la femme africaine aux coiffures sublimes. Et il y a de quoi.

Dongoa célèbre sa mère ! La commerçante abron de l’est de la Côte d’Ivoire qui, l’ayant sur le dos, l’a bercé avec son sourire à l’irradiation irréelle. « J’étais certes enfant, mais la force que le sourire de ma mère m’a communiquée a libéré une voie en moi », explique le talentueux jeune homme dont les œuvres sont exposées jusqu’au 18 juin 2023.

Le jeune peintre Dongoa expliquant ses œuvre

Pour Dongoa, il ne s’agit ni plus ni moins que de célébrer la femme des champs, la femme des rivières, la commerçante ambulante, à l’image de sa génitrice, « celle qui se cache derrière chaque réussite d’homme ».

Pour le promoteur de la galerie Kynome, Raymond Achi, il s’agit pour son institution de promouvoir les jeunes talents locaux et leur offrir un cadre d’expression qui leur permette de prendre leur envol vers l’international.

« Nous visons à donner aux jeunes artistes ivoiriens, peintres, sculpteurs, musiciens, dessinateurs et autres de la visibilité. Notre objectif est de faire découvrir la richesse culturelle de la Côte d’Ivoire à travers l’art, et de permettre aux artiste locaux de vivre de leur talent », a-t-il conclu.

Le vernissage a bénéficié de l’appui de la Fondation Bjkd.