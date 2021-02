Pendant ce temps : Se “réjouir de la maladie d’autrui, alors qu’aucun être humain n’est à l’abri de la maladie, c’est manquer d’intelligence” (Doumbia Major )

Les pensées en faveur du premier ministre ivoirien se multiplient depuis l’annonce de son état de santé fragile. En France depuis le jeudi 18 février 2021 pour y effectuer une série d’analyses médicales Hamed Bakayoko reçoit de la part des ivoiriens des pensées pieuse en faveur de sa santé. Doumbia Major, fait la morale aux détracteurs du chef du gouvernement.

“Je souhaite un prompt rétablissement au premier ministre Hamed Bakayoko.

Que Dieu tout puissant, dans sa miséricorde et sa grâce puisse lui accorder la santé.

Je voudrais en profiter pour interpeller les uns et les autres au regard de ces comportements indécents et qui témoignent d’un manque d’éducation, qu’on observe sur la toile, de la part de certains fils et de certaines filles du pays, qui se délectent et se réjouissent de la maladie d’autrui et vont jusqu’à avoir des conduites de harcèlement des malades.

La politique est belle et civilisée lorsqu’elle est empreinte d’élégance et qu’elle se pratique en suivant des règles d’éthique et de morale, dans le respect de la dignité humaine.

Nous sommes tous de passage ici bas : c’est la prise de conscience de cette vérité et réalité indéniable, doublée de la conscience morale, qui devrait amener chaque humain à avoir du respect pour les morts et de la pudeur ainsi que de la décence face la maladie qui pourrait conduire un semblable à la mort (une épreuve dont nous ferons tous l’expérience).

C’est vraiment manquer de dignité humaine que de prier pour pour que nos adversaires et concurrents politiques soient emportés par la maladie ou la mort qu’on provoque soi-même, directement ou indirectement.

Harceler une personne qui est en lutte face à une maladie, avec pour but d’alourdir son fardeau psychologique et mentale et la priver ainsi d’une partie de l’énergie spirituelle dont celle-ci a besoin pour affronter la maladie, afin qu’ainsi privée d’énergie, celle-ci meurt des suites du harcèlement dont elle est l’objet dans un moment de faiblesse physique et spirituelle, ça c’est l’un des comportements des plus vils, des plus bas et des plus répugnants qu’un humain civilisé et doté de sens moral pourrait avoir dans l’espace public.

C’est une forme de crime lâche que de chercher à empoisonner un individu par les hormones et neuromediateurs de la colère, en véhiculant des diffamations, rumeurs non fondées et mensonges sur son compte, au moment où la personne est malade, donc affaiblie.

Se réjouir de la maladie d’autrui, alors qu’aucun être humain n’est à l’abri de la maladie, c’est manquer d’intelligence. Harceler un malade affaibli pour que celui-ci meurt de sa maladie qu’il aurait pu vaincre, en consacrant toute son énergie physique et spirituelle à lutter contre ce mal, c’est pratiquer une forme de sorcellerie.

En politique il faut avoir du respect pour les morts, respecter l’intimité familiale et l’intimité des gens dans la maladie. C’est une question de décence, de morale et d’éducation.

Quand des gens sont mal élevés ou qu’ils pratiquent de la sorcellerie et du fétichisme noir , ils étalent leur mauvaise éducation et leurs lugubres pratiques, en s’en prenant publiquement, et en harcelant des personnes malades et ils se réjouissent de la mort d’autres êtres humains.

Dans tous les cas, le sorcier tout comme l’individu mal éduqué, est une personne en faillite morale.” A-t-il sur ça page Facebook.

Sapel MONE

