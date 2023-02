Pep Guardiola fait l’éloge de De Bruyne et Grealish mais prévient : «J’en veux plus…»

Pep Guardiola a laissé l’éloge du public ce vendredi à Jack Grealish et Kevin de Bruyne, le duo de Manchester City qui s’est montré décisif lors de la victoire face à Arsenal mercredi.

En conférence de presse, en prévision du duel face à Nottingham Forest, l’entraîneur catalan n’a pourtant pas manqué d’effectuer une réparation.

«De toute évidence, Jack a très bien joué. Je ne parle pas de prise de décision, mais de son ambition et de son agressivité. La qualité a toujours été là, mais l’engagement à prendre des risques et à prendre des décisions importantes en ce moment fait la différence», a commencé par dire Guardiola, cité par les chaînes officielles de Manchester City, poursuivant.

«Kevin a aussi très bien joué. Il est comme Jack. Je suis très content de tout le monde, mais j’en veux plus. J’ai le sentiment que Kevin peut faire plus et que Jack peut aussi faire plus. Ils sont capables de ça», a-t-il ajouté. L’entraîneur catalan de City.

