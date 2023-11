Petit Dénis hospitalisé: ce message émouvant du chanteur Mokobé

Gravement malade et hospitalisé, le célèbre chanteur zouglou, Petit Denis, peut compter sur le soutien de certains acteurs du showbiz dont l’artiste Mokobé qui a adressé un message émouvant.

La communauté artistique se mobilise pour apporter confort et encouragement à Petit Denis, encore appelé Denco, dans cette épreuve difficile de maladie. Après ses révélations sur les raisons de son amaigrissement, l’artiste a été hospitalisé dans un établissement de la capitale économique ivoirienne.

Le rappeur français d’origine malienne, Mokobé, tombé sous le charme de Petit Denis, a confié sa volonté de collaborer avec lui.

« Que le Tout-Puissant te facilite et te donne une meilleure santé, on veut tous te revoir en meilleure forme le doyen, tu mérites de passer un nouveau cap et d’aller de l’avant, tu es un héros national de la Côte d’Ivoire, un artiste incroyable bourré de talents et personne ne peut contester ça. Donc beaucoup de prières pour toi mon frère, à très vite, Champion, One Love. FAUT SCIENCER stp », a-t-il exprimé sur sa page Facebook le jeudi 9 novembre dans la soirée.

Comme Mokobé, plusieurs autres artistes ont donné de la voix pour exprimer leur soutien à Petit Denis, dont le jeune groupe zouglou, Revolution. De leur côté, les quatre membres Prométhée, Saï-Saï, Zokora et Isso, ont annoncé un single en hommage à Denco.