Piraterie et contrefaçon: Un atelier sous régional ouvert à Abidjan

Un atelier sous régional sur la gestion des litigesen matière de propriété intellectuelle a débuté le 10 octobre, à la maison de l’entreprise, au Plateau. Ce conclave met l’accent sur le cadre juridique de protection et de défense des de la propriété intellectuelle, notamment dans le cadre de la contrefaçon et de la piraterie.

Le conclave se tient sur deux journées (10 et 11 octobre 2023) à l’intentiondes magistrats des pays de l’espaceOapi (Organisation africaine de la propriété intellectuelle), et d’autres pays africains francophones.

Cette activité est organisée dans le cadre des Journées de la Marque ivoirienne innovante (Jm2i), dont la deuxième édition débute le 12 octobre, dans la capitale économique ivoirienne.

A l’ouverture des travaux, Assandé Paul Koffi, directeur général de l’Oipi a insisté sur la place essentielle que jouent les magistrats dans le mécanisme de protection et de défense de la propriété intellectuelle.

”Les magistrats constituent l’un des dispotifs essentiels de la défense de la propriété intellectuelle. Ce sont eux qui interviennent en cas de violation de ce droit”’, a-t-il rappelé.

Pour sa part, Gustave Diasso, représentant residant de la commission de l’Uemoa, a insisté sur l’importance d’un cadre juridique contraignant. Cela, en vue pour décourager les actes de piraterie et de contrefaçon, et bâtir une economieforte.

”Une économie qui se veut moderne, portée sur l’innovation et la créativité doit pouvoir s’appuyer sur un système de propriété intellectuelle efficace. Permettant d’une part d’encourager et de valoriser les résultats des activités de recherche et de développement. Et d’autre part de protéger la créativité par un système de sanction qui décourage la contrefaçon et la piraterie”, a-t-il indiqué.