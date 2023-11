Planting d’arbres : Le Lions club Abidjan Akwaba au groupe scolaire Anyama-gare

Les élèves du groupe scolaire Anyama-gare et ses enseignants disposent d’un espace vert en constitution depuis le samedi 25 novembre 2023. Et ce, grâce à la volonté du Lions club Abidjan Akwaba et celle du cantonnement des eaux et forêts dirigé par la capitaine Obou Mariette.

Représentant le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, son chef de cabinet Moussa Kader Dogoni a salué cette initiative de reboisement.

Pour lui, planter des arbres, c’est également semer des graines d’espoir pour, dit-il, un avenir plus vert. Cette initiative, à l’en croire, est un excellent exemple de contribution à la protection de la planète. « Au-delà de ces bénéfices environnementaux, votre action a également un impact social profond », a-t-il souligné.

Avant de faire savoir au Lions club Abidjan Akwaba qu’en impliquant ses membres à cette initiative, ce club service donne le sens de la responsabilité collective pour la protection de l’environnement. « Les arbres que vous avez plantés absorberont le dioxyde de carbone, produiront de l’oxygène et fourniront un habitat à la faune locale », a souligné M. Dogoni représentant du ministre des Eaux et Forêts.

Il a poursuivi pour dire que ces arbres vont contribuer à prévenir l’érosion du sol et favoriser la biodiversité. « Pour nous, c’est un devoir citoyen que de le faire et nous ne saurions nous en soustraire toutes les fois que nous serions sollicités », a rassuré le président du Lions club Abidjan Akwaba, M. Jean-Marie N’Guessan.

Aussi a-t-il fait remarquer qu’en Côte d’Ivoire, la réduction du couvert forestier avec ses effets est désastreuse sur le plan climatique.

Les bénéficiaires de ce planting d’arbres ont tenu à saluer cette initiative qui va bien au-delà des salles de classe tout en liant l’apprentissage à la responsabilité environnementale.

« C’est une occasion unique d’enseigner aux jeunes générations la valeur de la préservation de la nature et le rôle vital des arbres dans notre écosystème », a indiqué Mme Bagaté née Toh Kouayé, au nom des enseignants. Et d’ajouter qu’en participant à une telle initiative, les élèves apprendront la patience, la durabilité et le respect envers la nature qui les entoure.

Le reboisement en milieu scolaire, a-t-elle conclu, n’est pas une simple activité mais un investissement dans l’éducation environnementale.