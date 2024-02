Plus de sentiments pour les traîtres, Ibrahim Traoré

Le président Ibrahim Traoré a émis une déclaration forte et sans équivoque concernant la trahison envers la patrie. Ainsi, il indique clairement que toute personne qui trahit le pays au profit de l’impérialisme sera traitée sévèrement et sans aucune sympathie.

«Nous n’avons plus de sentiments pour les traîtres». Cette déclaration suggère que le président Traoré prend une position ferme contre ceux qu’il considère comme des traîtres à la nation. À cet effet, il insiste sur le fait qu’aucun sentiment ne sera épargné pour ceux qui compromettent les intérêts nationaux au profit d’une influence étrangère au Burkina Faso.

En réalité, les déclarations de cette nature du président reflètent une volonté ferme de renforcer la loyauté envers le pays. Cependant, leur mise en œuvre et leurs conséquences peuvent également susciter des préoccupations en matière de droits de l’homme et de justice.