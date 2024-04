Polémique sur la soumission de la Femme dans le Couple: l’avis tranché de Lolo Beauté

L’influenceuse ivoirienne Lolo Beauté a donné un avis tranché sur le concept de la soumission de la Femme dans le Couple. C’est un sujet qui fait l’actualité depuis le passage de Shola sur l’émission Yvidero show le vendredi 7 avril 2024.

La question de la soumission entre l’homme et la femme a récemment suscité une vive polémique sur les médias sociaux, alimentée par les commentaires passionnés des internautes.

Dans la foulé, l’influenceuse Lolo Beauté a exprimé un point de vue qui a attiré l’attention de nombreux partisans des deux camps. Selon Lolo Beauté, l’amour appelle naturellement à la soumission, mais elle insiste sur le fait qu’il ne s’agit en aucun cas d’imposer cette soumission. Elle affirme qu’un homme qui contraint son épouse à lui être soumise ne l’aime pas, et que la soumission ne doit en aucun cas être assimilée à de l’esclavage.

‘’ L’amour fait naturellement appel à la soumission. Un homme qui oblige son épouse à lui être soumise ne l’aime pas. La soumission ne s’impose pas. La soumission ne veut pas dire esclavage. Une femme qui aime son homme se soumet tout naturellement à lui.

Elle est même capable d’en faire plus ; cela parce que son homme et elle forment une seule personne. Une femme amoureuse et aimée ne tient jamais tête à son homme. Quand une femme aime, elle s’abandonne’’, a confié la soeur du général Camille Makosso qui soutient que l’hmme et la femme forment une seule entité.

Pour Lolo Beauté, une femme amoureuse et aimée n’entre jamais en conflit avec son homme, car l’amour implique un abandon de soi. Ce point de vue de Lolo Beauté a suscité des réactions contrastées, notamment par rapport aux déclarations antérieures de personnalités telles que Yvidero et Shola.