Polices professionnelles d’Afrique : le Bénin surclasse le Togo et la Côte d’Ivoire

Afrobaromètre a rendu public une nouvelle enquête menée dans 39 pays africains sur les Polices professionnelles. En Afrique de l’Ouest, la Police béninoise surclasse celle de la Côte d’Ivoire et du Togo en matière de professionnalisme et de respect des droits des citoyens.

Le Bénin figure parmi les trois meilleures polices en Afrique de l’Ouest en matière de professionnalisme. C’est du moins ce qu’on peut retenir de la nouvelle enquête publiée par Afrobaromètre et basée sur un sondage effectuée auprès des populations.

« Il n’y a rien d’opportune dedans, rien du tout », Robert Dossou sur la proposition de Assan Seibou pour

Il y a 2 heures

En effet, l’enquête évalue divers aspects du professionnalisme et du respect des droits par les forces de l’ordre. À la question de savoir si la police agit de manière professionnelle et respecte les droits des citoyens, 81% des personnes interrogées ont répondu positivement en faveur de la Police républicaine du Bénin. En détail, 54% ont répondu « Souvent/Toujours », 27% « Parfois », tandis que 19% ont répondu « Rarement/Jamais ». Ces données placent le Bénin à la troisième position en Afrique de l’Ouest, derrière le Burkina Faso et le Niger.

En ce qui concerne la Côte d’Ivoire, 63% des personnes interrogées ont donné des réponses positives. Parmi elles, 36% estiment que la Police ivoirienne agit « souvent/toujours » de manière professionnelle et respecte les droits de tous les citoyens, plaçant la Côte d’Ivoire en sixième position en Afrique de l’Ouest.

Au Togo, 70% des réponses ont été favorables quant au professionnalisme de la police togolaise. Parmi ces réponses, 34% estiment qu’elle agit « souvent/toujours » de manière professionnelle. Le Togo occupe ainsi la septième place dans le classement de la région.