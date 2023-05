POLITIQUE FORESTIÈRE : LAURENT TCHAGBA AU MAROC, DES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS BIENTÔT MOBILISÉS

Le ministre des Eaux et Forêts Laurent Tchagba prendra part au Salon international de l’agriculture du Maroc (SIAM) qui se déroule du 02 au 7 mai 2023 à Meknès au Maroc en vue de mobiliser les partenaires techniques et financiers pour booster la pratique de l’agroforesterie de son pays, la Côte d’Ivoire.

Dans l’agenda du ministre Laurent Tchagba figure en pôle position le renforcement des relations entre la Côte d’Ivoire et le Maroc dans le domaine forestier. Il saisira la tribune pour présenter aux investisseurs et hommes d’affaires, le programme de restauration du couvert forestier ivoirien et la préservation des ressources en eau.

616 milliards F CFA nécessaire pour financer la mise œuvre de la politique de préservation, de réhabilitation et d’extension des forêts

Le ministre Laurent Tchagba entend aussi galvaniser les bailleurs de fonds en vue de mobiliser 616 milliards F CFA pour financer la mise œuvre de la politique de préservation, de réhabilitation et d’extension des forêts. La promotion de la 6ème édition du Salon international de l’agriculture et des ressources animales d’Abidjan (SARA) prévue du 29 septembre au 8 octobre 2023 au parc des expositions d’Abidjan, autour du thème « L’Agriculture africaine face aux chocs internes et externes : quelles innovations structurelles pour améliorer les secteurs agricoles et garantir la souveraineté alimentaire » est également inscrite à son agenda, au Maroc.

Le ministre d’Etat Adjoumani Kobenan, chef de la délégation ivoirienne

La délégation ivoirienne conduite par Adjoumani Kobenan Kouassi, ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du Développement Rural est composée du ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, d’acteurs du monde agricole ainsi que des différentes structures sous tutelle des deux ministères et des coopératives de transformation de produits agricoles. Le SIAM, placé sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, constitue une plateforme supplémentaire pour faire la promotion des coopératives, structures et institutions du monde agricole afin de leur faciliter l’accès au marché marocain et nord-africain.

Ce salon annuel rassemblera les principaux acteurs de l’industrie agricole, y compris les producteurs, les fournisseurs de matériel, les chercheurs et les décideurs politiques. Il porte cette année sur le thème « Génération green : pour une souveraineté alimentaire durable ». Au Salon international de l’agriculture de Paris (SIA) qui s’est tenu du 25 février au 05 mars 2023, le ministre Laurent Tchagba a obtenu plusieurs accords de partenaires financiers et au développement pour la restauration du couvert forestier ivoirien, la réhabilitation de milliers de parcelles, de la protection de la faune et de la sécurisation des ressources en eau.