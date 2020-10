Politique Ivoirienne/Doumbia Major au FPI : « laissez Gbagbo tranquille, ne le mélangez pas dans votre palabre PDCI RHDP »

Doumbia Major invite les militants du FPI à ne pas mêlent Gbagbo dans la querelle entre le PDCI de Bédié et le RHDP de Ouattara.

Dans la tête de Laurent Gbagbo et Ble Goude. Les gens de FPI là ( je parle du vrai FPI et non du FPI cosmétique et coquille vide d’Affi Nguessan ), je ne sais pas pourquoi, ils sont chaud chaud dans palabre entre RDR et PDCI (les gens de ces deux partis là sont les gens qui sont tous RHDP, les gens du parti d’houphouet Boigny que le FPI a toujours combattu) !

Gbagbo lui-même dit qu’il s’en fout de l’élection là , c’est pourquoi il n’a même pas perdu son temps pour faire acte de candidature ? Est ce que vous avez vu Gbagbo signer un papier pour dire qu’il est candidat ? Ce qui l’intéresse, c’est comment il va quitter dans cette affaire de procès pour aller vivre tranquillement le reste de sa vie à Mama, avec sa femme Dioula et son fils Ismaël !

Simone elle-même connaît la vérité ! Vous êtes là l’embrouiller dans votre affaire, alors qu’il n’a même pas fait acte de candidature… laissez le vieux tranquille. Laissez vieux là tranquille, ne le mélangez pas dans votre palabre de PDCI devenu PDCI RDR puis RHDP puis RHDP moins PDCI… Blé Goudé lui-même a vu clair dans le film ! Humm c’est PDCI de Ouassenan, Bombet etc…. qui veut l’utiliser aujourd’hui pour prendre le pouvoir.

Humm mon frère c’est mieux je vais négocier avec HAMBACK et ADO… Lui Blé Goudé se dit qu’il est encore jeune, il a le temps devant lui, si c’est affaire de candidature, il a le temps , il n’est pas pressé. Son problème actuel c’est comment sortir des chaînes de sa détention actuelle. Il sait que s’il veut participer à des élections ce sera après 2020, donc il n’est pas prêt, à aller se faire instrumentaliser par les gens du PDCI qui l’ont enchaîné sur son lit d’hôpital dans ce pays.

Humm, moi Blé Goudé, je vais aller me faire instrumentaliser par Soro Guillaume et par les gens du PDCI qui m’ont envoyé à la Haye ici ou je me trouve ? Si Soro dit qu’il a la force pour combattre Ouattara, qu’il le combatte on va voir !

En tout cas c’est pas sur moi Blé qu’ il va compter, pour qu’après les gens viennent dire que c’est moi Blé qui ai été à la base du sang versé en Côte d’Ivoire !Déjà lui Blé goudé, il a joué aux Django pour Gbagbo et c’est lui qui s’est retrouvé dans les problèmes, alors que les Bertin Kadet et Phillip Mangou sont libres. Il n’est pas bête pour faire les mêmes erreurs deux fois!

