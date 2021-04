Politique: le discours de Guillaume Soro ”une réconciliation doit être totale et non à géométrie variable”

On le sait tous l’ex président Laurent Gbagbo et son poulain Charles Blé Goudé rentrent bientôt en Côte d’Ivoire s’ils veulent. Mieux le gouvernement prendra en charge leurs frais de déplacement.

Apparemment cette bonne nouvelle a fait des jaloux dans le camp de l’ex président de l’assemblée nationale de la Côte d’Ivoire, Soro Guillaume. A preuve, G24 le site d’information en ligne proche de Soro Guillaume a déploré dans ses colonnes le fait que l’État ivoirien ignore les cas des militants de Générations et Peuples Solidaires qui souligne qu’une réconciliation doit être totale et non à géométrie variable.

« En temps que le Pdt Gbagbo et le Ministre Blé Goudé sont autorisés à rentrer c’est de cette même façon @AOuattaraPRCI doit d’abord libérer les prisonniers politiques et faciliter le retour de @SOROKGUILLAUME », pouvait t-on lire.

Cette sortie confond le camp présidentiel qui avec ce grand geste envers Gbagbo et Blé Goudé devait se pencher aussi sur le cas de Soro Guillaume en prenant certainement une amnistie cela pourrait décrisper davantage l’atmosphère politique en Côte d’Ivoire.

