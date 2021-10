Politique : le ministre de Ouattara, KKB élevé au grade d’Officier dans l’Ordre National hier Vendredi

Cette distinction lui a été remise en présence de plusieurs personnalités du pays comme le Premier Ministre Patrick Achi où la chancelière Henriette Dagri Diabaté.

Le ministre ivoirien de la réconciliation et de la cohésion nationale, M. Kouadio Konan Bertin (KKB) a reçu une distinction le vendredi 15 Octobre 2021 des mains de la chancelière de la République Madame Henriette Dagri Diabaté. En effet, Kouadio Konan Bertin s’est vu élever au grade d’Officier dans l’Ordre National de la République de Côte d’Ivoire.

Selon la page Facebook du Ministère de la Réconciliation et de la Cohésion Nationale qui a rendu cette information publique dans la soirée de ce vendredi, « cette décoration vient récompenser les actions du premier responsable de la réconciliation et de la Cohésion sociale qui travaille d’arrache-pied pour renforcer la paix et l’unité en Côte d’Ivoire ».

En plus du ministre Kouadio Konan Bertin, vingt-deux (22) autres personnalités ont aussi été décorées à cette occasion.

