Portugal : la retraite après le Mondial 2022? la réponse ferme de Cristiano Ronaldo

En conférence de presse d’avant match ce lundi, Cristiano Ronaldo a répondu aux nombreuses rumeurs l’envoyant à la retraite internationale après le Mondial 2022. Le quintuple Ballon d’Or a rappelé à tous qu’il décidait seul de son avenir.

Et si le Mondial 2022 était la dernière compétition internationale de Cristiano Ronaldo? La question revient de plus en plus ces derniers temps, et plusieurs rumeurs affirment même que le portugais de 37 ans arrêtera sa carrière après le Qatar. En conférence de presse ce lundi, CR7 a rappelé à toute la planète foot qu’il était le seul à prendre ses décisions pour son avenir.

« Je commence à voir que beaucoup d’entre vous commencent à me poser la même question. Celui qui décidera de mon futur, c’est moi, personne d’autre. Si j’ai envie de jouer, je jouerai. Si je n’ai pas envie, je ne jouerai pas. C’est moi qui commande, point final », a-t-il déclaré l’attaquant de Manchester United.

De toute façon, avant de parler de retraite ou non après le Mondial 2022, Cristiano Ronaldo doit déjà se qualifier pour la messe du football au Qatar. Et pour cela, il devra conduire le Portugal à la victoire contre la Macédoine du Nord en finale des barrages dans la zone Europe. Mais ce n’est pas gagné d’avance, puisque l’adversaire en question a dominé, à la surprise générale, l’Italie lors des demi-finales de ces barrages.

