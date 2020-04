Pourquoi Alassane Ouattara combat tant aujourd’hui Guillaume Soro qu’il adulait hier comme vous ? Réponse avec le professeur Mamadou Traoré.

Chers amis du Restaurant, savez vous pourquoi votre gourou combat tant aujourd’hui Guillaume Soro qu’il adulait hier comme vous ? La raison est toute simple. Guillaume Soro a une légitimité historique en Côte d’Ivoire. Il a un leadership indéniable. Il est un self made man,c’est à dire qu’il s’est construit lui même sans avoir eu besoin d’être coaché pendant 30 ans par un leader politique.

Il a une forte personnalité et il n’est pas influençable. Il n’est le bon petit de personne. Il tient à son indépendance d’esprit et d’action comme à sa vie. Bref, il n’est pas une marionnette ni un pantin.

Or votre gourou préfère avoir avec lui des gens qu’il peut manipuler facilement,des gens qui lui doivent leur carrière politique et administrative,des gens qui lui sont entièrement soumis et des gens qui le déifient. Or ,Guillaume Soro ne fait pas partie de ces personnes. Votre gourou préfère avoir des gens qui ne l’ont pas vu faible et effrayé. Il préfère ne pas avoir avec lui des gens à qui il a une dette. Or Guillaume Soro fait partie de ces personnes.

Guillaume Soro est trop indépendant et il est rebelle de nature à toute forme de dictature et de pensée unique. Il a également horreur de l’humiliation alors que les collaborateurs de votre gourou subissent régulièrement,la queue entre les jambes, ses humiliations et ses crises de colère. Avoir un Guillaume Soro comme successeur,c’est prendre le risque de ne plus contrôler le pouvoir lorsqu’on l’a perdu. C’est pourquoi votre gourou ne pouvait pas faire de lui son remplaçant. Car qui gérera pour lui tous ses biens acquis pendant sa gouvernance ?

C’est vrai qu’avant qu’il ne parvienne au pouvoir,sa sécurité a été renforcée par Guillaume Soro. Guillaume Soro lui a même prêté certains de ses véhicules blindés pour sa protection. Il a même facilité,comme il l’a lui même affirmé devant les médias,la réhabilitation de sa résidence actuelle à travers le budget de souveraineté de la Primature qu’il gerait. Chose qu’on utilise aujourd’hui contre lui pour sa résidence de Marcory qui a été également acquise par le biais du budget de souveraineté de la Primature.

Chers amis du Restaurant,votre gourou avait besoin de quelqu’un qui lui était redevable à vie à la tête du pays après son mandat. Avec ce dernier,c’est en réalité lui qui continuera de gouverner le pays par procuration. Pour parler simple,en n’étant pas au pouvoir,c’est lui en réalité,qui continuera à gouverner le pays. Et qui parmi ses bons petits pourrait mieux jouer ce rôle de marionnette qui ne dit pas son nom ? C’est bien évidemment le poulain qu’il a imposé comme candidat pour le compte du Restaurant. Car ce dernier lui doit toute sa carrière politique. Il lui doit presque la vie car il n’oubliera jamais que c’est grâce à son gourou qu’il a eu la vie sauve. Et ce sont des choses qu’on n’oublie jamais.

Mais à la tête du pays,le gourou est-il sûr de maintenir pendant longtemps la loyauté de son poulain ? Rien n’est sûr en cela au vu des nombreuses expériences vues ici et là à travers le monde . Pour être comme un Jerry Rawlings au Ghana qui,sans être au pouvoir,a pendant longtemps gouverné ce pays ,il faut avoir organisé des élections ouvertes, crédibles et transparentes.

Malheureusement ce n’est pas le cas de votre gourou chers amis du Restaurant.

Lui,il préfère écarter tous ceux qui pourraient gêner son poulain à la course au pouvoir. Comme l’a fait feu le général Guei. Et comment a t-il été récompensé par ceux pour qui il a fait tout ce travail ? L’histoire nous parle tous les jours.

Sachons l’écouter.

