Pourquoi c’est le Ministre de la Défense Hamed Bakayoko qui assure l’intérim du premier ministre ?

Suite au voyage du Premier Ministre Ivoirien Amadou Gon en France, le samedi 2 Mai, pour “Contrôle médical”, le communiqué de la Présidence indique que l’intérim de celui-ci sera assurée par le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense Hamed Bakayoko.

Cette décision paraitrait selon certains observateurs comme un choix discrétionnaire de la Présidence, alors que non. Le choix du Ministre Hamed Bakayoko n’est pas délibéré ou décidé seulement hier. Mais voulu depuis le jour de la formation du gouvernement.

En effet, la liste des membres du gouvernement au moment de sa composition et la publication ne se fait ni par ordre alphabétique, ni par ordre thématique mais par ordre protocolaire.

Cet ordre protocolaire donne non seulement une position à chaque ministre dans le gouvernement mais a aussi une utilité symbolique et honorifique.

Ainsi, l’ordre de préséance dans le gouvernement est ceci :

1- Le Premier Ministre

2- Les Ministres d’Etat

3- Les Ministres (Titulaires)

4- Les Ministres Délégués (Ils sont rattachés soit à un ministre titulaire ou directement au Premier ministre)

5- Secrétaires d’Etat (Ils sont également délégués auprès d’un ministère de plein exercice. Théoriquement, ils participent seulement au conseil de gouvernement (Présidé par le Premier Ministre) mais pas au Conseil des ministres (Présidé par le Président de la République), sauf lorsqu’ils y sont expressément invités, par exemple lorsqu’un dossier relevant de leurs prérogatives y est discuté. Mais dans la pratique en Côte d’Ivoire, les Secrétaires d’Etat participent et au conseil de gouvernement les Mardi et au conseil de Ministres les Mercredi)

L’ordre de préséance est aussi respecté lors des cérémonies officielles, en cas d’intérim d’un membre du gouvernement et même au moment des photos officielles du gouvernement ou du conseil des ministres: Le Premier Ministre devant, ensuite les Ministres d’Etat, après les ministres (titulaires), et au fur et à mesure avec les Ministres délégués et secrétaires d’Etat.

Donc, en cas d’absence du Premier Ministre, c’est un Ministre d’Etat qui assure l’intérim.

Dans le cas présent, le Ministre de la Défense Hamed Bakayoko est actuellement le seul Ministre d’Etat du gouvernement. C’est donc lui qui doit assurer l’intérim. Cependant, s’il était absent lui aussi, c’est serait le Ministre des affaires étrangères. Si ce dernier était aussi absent, ce serait le Ministre de l’enseignement supérieur. Ainsi de suite.

Voici un exemple de l’ordre de préséance actuel dans le gouvernement Ivoirien:

1er- Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat

2ème- Ministre d’Etat, Ministre de la Défense

3ème- Ministre des Affaires Etrangères

4ème-Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

5ème- Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle

6ème- Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme

7ème- Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation

8ème jusqu’au 48ème…

49ème- Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme chargé du Logement Social (M. Koffi N’GUESSAN Lataille)

C’est donc la tradition dans le protocole d’Etat et de la préséance gouvernementale qui a été respectée.

