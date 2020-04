« Pourquoi quand c’est Gon qui fait des dons que cela soulève des émeutes et des foudres au sein de l’opposition ? », Adjoumani Kobenan

Le ministre Adjoumani critique la réaction de l’opposition suite aux dons de Gon, premier ministre ivoirien dans la lutte contre Covid-19.

Parce qu’il est Premier Ministre, parce qu’il est candidat au titre du RHDP, M. Amadou Gon Coulibaly n’aurait plus le droit de soutenir et d’aider des Ivoiriens ? Parce qu’il est candidat, il n’aurait plus le droit d’agir de façon désintéressée ou de poser des actes que lui dicte son cœur en tant que citoyen ? C’est un non-sens.

Je voudrais rappeler que dans cette crise, des Ivoiriens de tous les bords politiques ont fait des dons. Même si l’importance de ces gestes n’est pas la même à tous les niveaux, ils ont au moins fait parler leur cœur. Mais pourquoi c’est quand c’est le Premier Ministre qui fait des dons que cela soulève des émeutes et des foudres au sein de l’opposition ?

Vous me donnez d’ailleurs l’occasion de rappeler à ces derniers que leurs coups de colère et leurs cris ne changeront rien. D’ailleurs, je peux vous rassurer que le Premier Ministre ne les entend même pas. Dans cette crise, le Gouvernement est à l’offensive, partout, il œuvre par tous les moyens pour soulager et porter assistance à toutes les populations sans exclusive.

J’ai rappelé tantôt les plans de riposte sanitaire et économique. Mais il y a aussi ce que font les cadres du RHDP dans leurs régions respectives. Ce sont de petits gestes, peut-être, mais qui ont le mérite de prolonger et de renforcer les efforts du Gouvernement dans leurs localités.

Comment comprendre que cela puisse donner des démangeaisons à certains au point de voir des acteurs politiques exiger que l’on cesse d’aider des populations en détresse ou en danger. Aujourd’hui, les problèmes créés par le Covid-19 sont tels qu’aucune aide n’est de trop.

Vous avez vu des opérateurs économiques des banques se mobiliser pour faire des dons. Pourquoi des cadres ou des élus ne pourraient en faire autant ? Même des actions de sensibilisation auprès des populations, à l’application des mesures barrières peuvent sauver des vies.

