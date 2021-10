PPA-CI : le président Laurent Gbagbo nomme un Conseil stratégique et politique avec pour président Assoa Adou secondé par deux vice-présidents que sont Danon Djédjé et Koné Katina

Bref :

Le nouveau parti de Gbagbo se dote de nouvelles structures. Assoa Adou l’ex secrétaire général de la frange du FPI restée fidèle à Gbagbo est nommé président du Conseil stratégique et politique du PPA-CI. Il est secondé plusieurs personnalités fortes du parti dont Koné Katinan, Lia Bi Douayoua, Lida Kouassi, Odette Sauyet, Marie-Odette Lorougnon, Koné Boubacar ou encore Stéphane Kipré qui ont rang de vice-président dudit Conseil. Hubert Oulaye a quant à lui été désigné par Laurent Gbagbo pour assurer les fonctions de Président Exécutif.

Président du PPA-CI : Laurent GBAGBO

Président du Conseil Stratégique et Politique : Assoa Adou

Président Executif : Hubert Oulaye

Porte-parole du parti : Katinan Koné

Porte-parole adjoint du Parti et porte-parole du Président Laurent GBAGBO, Me Maître Habiba Toure

Secrétaire Général : Damana Adia Pickass

NB : Les responsables des autres organes du Parti ainsi que les membres du Secrétariat Général seront nommés plus tard.

C’est la décision rendue publique ce jour au cours d’un point de presse à l’ancien QG du parti.

Sapel MONE

