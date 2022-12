PPA CI: le SNT, Aguede Paulin en communion avec les nouveaux majeurs

L’opération Kô kô kô pour Gbagbo se poursuit dans les différents quartiers de la commune de Cocody. Pour répondre au mot d’ordre du Président Laurent Gbagbo à se faire enrôler massivement sur les listes électorales, le SNT

Paulin Aguede en charge des nouveaux majeurs du PPA-CI ne ménage aucun effort pour les quartiers et ruelles de la commune de Cocody afin de sensibiliser les populations.

Ce mardi 13 décembre 2022, le SNT AGUEDE PAULIN et les siens ont mis le cap sur Akouedo et M’Badon, villages

de la commune de Cocody pour sensibiliser les populations à se faire enrôler.

Les populations rencontrées lors de cette campagne de sensibilisation ont salué cette initiative du SNT, aussi ont- ils fait promesse de relayer l’information dans leur domicile respectif.

Pour mener à bien cette importante opération, l’infatigable AGUEDE PAULIN a offert plusieurs mégaphones aux militants de la Coordination des Structures Universitaires et grandes écoles lors d’une cérémonie officielle au siège du Parti.

Il convient de préciser que l’opération “KÔKÔKÔ pour GBAGBO” initiée par le camarade SNT AGUÉDÉ PAULIN, a débuté

le 18 novembre dernier.

