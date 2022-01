Premier Conseil des ministres 2022 : le Président Alassane Ouattara exhorte le gouvernement à poursuivre ses efforts d’amélioration des conditions de vie des populations

A l’ouverture du premier Conseil des ministres de l’année 2022, le mercredi 05 janvier à Abidjan, le Président de la République, Alassane Ouattara, a encouragé le gouvernement, avec à sa tête le Premier Ministre Patrick Achi, à poursuivre ses efforts afin d’offrir à ses concitoyens de meilleures conditions de vie, ainsi qu’un pays prospère.

« Je vous exhorte à œuvrer, chaque jour, davantage afin de répondre aux attentes des acteurs économiques comme de l’ensemble de nos concitoyens. Je vous exhorte à accélérer le progrès social dans notre pays en vous appuyant sur le deuxième Programme social du gouvernement (Psgouv) 2022-2024 », a insisté Alassane Ouattara.

Non sans rappeler qu’il attache du prix au respect de la mise en œuvre diligente des trois priorités sur lesquelles le gouvernement doit cibler ses actions au cours de l’année 2022. Notamment, la transformation de l’économie, l’emploi des jeunes et des femmes et la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption.

Tout en présentant ses meilleurs vœux à l’ensemble des membres du gouvernement, le Chef de l’Etat a également souhaité que tout au long de l’année 2022, les progrès réalisés se poursuivent et se renforcent dans tous les autres domaines de l’action publique. Et notamment le maintien des grands équilibres budgétaires, le renforcement du secteur privé pour le développement des infrastructures économiques comme du capital humain, notamment celui des jeunes et des femmes.

Il a, par ailleurs, réitéré la nécessité pour chacun d’entre les membres du gouvernement d’agir dans le strict respect de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion des affaires publiques.

Le Premier Ministre, Patrick Achi, s’est, pour sa part, engagé à veiller particulièrement à la cohérence d’ensemble de l’action gouvernementale, tout en restant, constamment à l’écoute des populations pour mieux comprendre leurs attentes et mieux anticiper leurs besoins.



Selon le Chef du gouvernement, il s’agira de continuer à faire grandir le climat de concorde civile, de paix et les avancées démocratiques avec la cinquième phase du dialogue politique qui a été lancée et qui sera poursuivie.

Comments

comments