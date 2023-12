Prepa CAN 2023 – CIV vs Sierra Leone : les arbitres et lieux de vente des tickets

La Côte d’ivoire (CIV) affronte la Sierra Leone en match amical de préparation de la Coupe d’Afrique des nations 2023 – CAN 2023. A cet effet, la Fédération ivoirienne de football – FIF a communiqué jeudi 28 décembre dernier, toutes les informations nécessaires sur cette rencontre.

Après la publication de la liste des joueurs retenus pour participer à la Coupe d’Afrique des nations 2023 – CAN 2023 par le sélectionneur Jean-Louis Gasset, les Eléphants vont démarrer le stage de préparation de la compétition. Ainsi, la Fédération ivoirienne de football s’est arrangée pour négocier une rencontre amicale aux poulains du technicien français. Un match test qui va leur permettre de faire les derniers réglages avant le coup d’envoi du tournoi.

Cette rencontre amicale va donc se disputer entre les Eléphants de Côte d’Ivoire (CIV) et les Leone Stars. Pour ce match prévu le samedi 06 janvier 2024 sur la pelouse du stade de San Pedro, on connaît déjà les officiels. La rencontre sera dirigée par un trio arbitral béninois. Le commissaire et le quatrième officiel sont tous des ivoiriens.

Pour ce qui concerne la disponibilité des tickets d’accès au stade, il faut retenir que la vente des billets va démarrer à partir du 02 janvier. Ainsi, les supporters et le public ivoirien pourront s’en procurer aux lieux ci-après :

San Pedro : Gare SBTA, Petite Mairie, ONPC, siège COCAN à la cité