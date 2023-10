Préparatifs de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire : La sécurité des biens et des personnes au centre d’une réunion technique

Une réunion opérationnelle, avec les membres de la commission sécurité-sûreté du Comité d’Organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (COCAN), présidée par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Gal Vagondo Diomandé, a eu lieu, le lundi 02 octobre 2023 à Abidjan-Plateau. Il s’est agi, à cette occasion, de réfléchir sur les meilleures stratégies de gestion des foules, de sécurisation générale, de facilitation d’accès au territoire ivoirien à tous ceux qui viendront pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023). La rencontre visait également à évaluer les défis à relever.

Saluant l’engagement et la disponibilité de tous les acteurs, le premier responsable de la sécurité en Côte d’Ivoire a rappelé aux uns et aux autres que « chaque individu qui viendra participer à cet évènement est un ambassadeur de son pays vers la Côte d’Ivoire ». Pour lui donc, il « est important que l’image de la Côte d’Ivoire soit préservée ». C’est pourquoi, à l’occasion de la CAN, il est encore plus important que des dispositions soient prises pour que « chacun des participants soit en sécurité et surtout que ceux qui viendront retournent en sécurité ».

Cette réunion opérationnelle, conformément aux instructions du Premier Ministre, a permis aux parties prenantes de regarder dans les détails ce qui a été fait et qu’il reste à faire, afin d’être prêt à chaque étape de l’organisation de la fête du football africain.

Pour sa part, le ministre François Amichia, président du COCAN, s’est dit satisfait de la séance de travail. « Le 12 octobre prochain, la Côte d’Ivoire accueillera le tirage au sort de la coupe d’Afrique des Nations. Régulièrement, les commissions font le point de leurs activités et leurs actions. Cette réunion a permis d’évaluer le dispositif sécurité et de prendre des dispositions pour le 12 octobre. Mais de façon générale, il s’est agi de voir globalement le point sécuritaire du pays mais surtout des cinq villes hôtes qui doivent accueillir les différents groupes qui vont venir. C’est une séance de travail très enrichissante, car nous repartons satisfaits » a-t-il dit.

Le ministre Amichia était à la tête d’une délégation comprenant Jacques Anoma, conseiller spécial du président du COCAN et Yacine Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

Cette commission, forte aujourd’hui de dix membres, est chargée d’assurer la sécurité et la sureté de la Can 2023, dans les stades comme au niveau de l’hébergement. Au regard de cette importante mission qui lui est assignée, des ateliers de renforcement de capacités de policiers et gendarmes en matière de gestion des foules se tiennent à Abidjan et dans les villes devant accueillir l’évènement sportif.