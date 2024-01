Présentation des vœux de nouvel an : Les priorités de Laurent Tchagba en 2024 au Ministère des Eaux et Forêts

Le ministre des Eaux et Forêts Laurent Tchagba a échangé les vœux de nouvel an avec les corps constitués, les directeurs centraux et régionaux, le personnel administratif et technique et les parties prenantes de son département ministériel.

La cérémonie de présentation s’est déroulée, le lundi 29 janvier 2024, à la Société de développement des forêts (Sodefor) à Abidjan-Cocody. Le ministre Tchagba a rappelé à ses collaborateurs les défis a relevé au cours de l’année 2024. Il s’agit, notamment, d’un meilleur suivi des projets en cours et de maintenir la cohésion et la solidarité pour consolider les actions en faveur de la reforestation du pays ; la mise en œuvre de la Stratégie de Préservation, de Réhabilitation et d’Extension des Forêts qui nécessite l’engagement de toutes les forces vives et des partenaires au développement.

Ce fut aussi l’occasion pour le premier responsable du ministère de revenir sur les acquis et performances de l’année écoulée. Selon lui, la Côte d’Ivoire a connu un fort recul de son couvert forestier de 1900 à 2019. Heureusement, de 2019 à ce jour, elle a enregistré une tendance baissière de cette déforestation passant ainsi de 47000 hectares de déforestation en 2019 à 26 000 hectares en 2021. Ce résultat encourageant doit être poursuivi et amélioré, c’est ce qui permettra au Ministère des Eaux et Forêts de garantir une disponibilité des terres restaurées, une pluviométrie maitrisée pour une ressource en eau en quantité et en qualité pour tous les usages. « Je voudrais vous féliciter et vous remercier pour les résultats obtenus en 2023, notamment au plan des Ressources Forestières, des Ressources en Eau et des Ressources Fauniques », s’est-il réjoui.

Il les toutefois exhorté au travail sans relâche, et ce, en vue de l’accroissement et de façon significative à contribuer à la restauration du couvert forestier à 20% du territoire national d’ici 2030. Une vision chère au président de la République Alassane Ouattara. «Les imperfections de 2023 doivent être corrigées et les équipes doivent être reboostées avec une inspection forte et un commandement fort », a exhorté le ministre Tchagba Laurent.

Mme Mailly née Zouzou Elvire Joelle directrice de cabinet a au nom de l’ensemble du personnel a présenté à son tour les vœux de santé, de prospérité, de bonheur…, au ministre Laurent Tchagba, sa famille et ses proches, aussi des vœux de succès dans l’accomplissement de sa mission. Suivie d’un présent. Mais avant, le directeur général de la Sodefor Mamadou Sangaré a dit les mots de bienvenu à leur mentor.